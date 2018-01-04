Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мерил Стрип перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп

4 января
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
4 января 2018
Если вы думали, что скандал вокруг Харви Вайнштейна и все сопряженные с ним новости остались в прошлом году, то это, конечно же, не так.

Напомним, что актриса Мерил Стрип подверглась многочисленным нападкам из-за предполагаемого лицемерия. 68-летняя легенда Голливуда, работавшая с Вайнштейном над несколькими проектами, пытается убедить публику, что «ничего такого не слышала» и ни о чем не догадывалась. А публика по понятным причинам не верит.

Мерил Стрип перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп

В новом интервью газете The New York Times Мерил Стрип пришлось прокомментировать эту историю. Но Мерил сделала классический ход - она перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп. На вопрос журналиста, почему людям так важно было услышать и увидеть реакцию на скандал именно от Мерил, актриса пошла в наступление:

«Я не хочу больше слышать о своем молчании... Я хочу услышать о молчании Мелании Трамп. Хочу услышать от нее. Она многое может сказать. И Иванка тоже. Я хочу, чтобы она рассказала. Что вы пережили за эти годы и как вы с этим справились?» – заявила Стрип, забывая, что речь все-таки не об открытом сексисте Дональде Трампе, который никогда особо и не скрывал своего отношения к женщинам. А о Харви Вайнштейне, который несмотря на несколько десятков обвинений, все еще пытается убедить общественность, что все эти женщины заблудились в собственных фантазиях.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна

Звездные войны: Вайнштейн, Поклонская, Джигарханян и другие скандалы 2017 года
Поиск по меткам
дискриминациянасилиеполитика
персоны
Харви ВайнштейнМерил Стрип

фотографии >>
Мерил Стрип перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп фотографии
Мерил Стрип перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп фотографии
Мерил Стрип перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп фотографии
Мерил Стрип перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Зеленский
30 декабря ушёл из жизни сценарист Валерий Зеленский.
Татьяна Майорова
30 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Борис Петрушанский
30 декабря ушёл из жизни художник театра и кино Борис Петрушанский.
Александр Шаврин
30 декабря ушёл из жизни актер Александр Шаврин.

День рождения >>

Андрей Болтнев
Максим Браматкин
Светлана Виноградова-Богатт
Екатерина Данилова (III)
Евгений Иванов (III)
Анатолий Калмыков
Элле Кулль
Борис Лёскин
Владимир Черняев
Моника Гуэрриторе
Винни Джонс
Джейнуари Джоунс
Роберт Дюваль
Дайан Китон
Брэдли Купер
Джейн Уаймэн
все родившиеся 5 января >>

Афиша кино >>

Тайная жизнь насекомых
детский фильм, семейное кино
Люксембург, Франция, 2017
Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Величайший шоумен
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2017
День мертвецов: Злая кровь
фильм ужасов
Болгария, 2017
Праздничный переполох
комедия
Бельгия, Канада, Франция, 2017
Чудо-Юдо
детский фильм, сказка
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью