Мерил Стрип перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп

Если вы думали, что скандал вокруг Харви Вайнштейна
и все сопряженные с ним новости остались в прошлом году, то это, конечно же, не так.
Напомним, что актриса Мерил Стрип
подверглась многочисленным нападкам из-за предполагаемого лицемерия. 68-летняя легенда Голливуда, работавшая с Вайнштейном над несколькими проектами, пытается убедить публику, что «ничего такого не слышала» и ни о чем не догадывалась. А публика по понятным причинам не верит.
В новом интервью газете The New York Times Мерил Стрип пришлось прокомментировать эту историю. Но Мерил сделала классический ход - она перевела стрелки на Меланию и Иванку Трамп. На вопрос журналиста, почему людям так важно было услышать и увидеть реакцию на скандал именно от Мерил, актриса пошла в наступление:
«Я не хочу больше слышать о своем молчании... Я хочу услышать о молчании Мелании Трамп. Хочу услышать от нее. Она многое может сказать. И Иванка тоже. Я хочу, чтобы она рассказала. Что вы пережили за эти годы и как вы с этим справились?»
– заявила Стрип, забывая, что речь все-таки не об открытом сексисте Дональде Трампе, который никогда особо и не скрывал своего отношения к женщинам. А о Харви Вайнштейне, который несмотря на несколько десятков обвинений, все еще пытается убедить общественность, что все эти женщины заблудились в собственных фантазиях.
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