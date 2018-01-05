«Я ведь всю жизнь считала себя некрасивой»: Валентина Талызина рассказала о своих комплексах

В интервью «Антенне» актриса Валентина Талызина
рассказала о своих непростых взаимоотношениях с дочерью. Дочь актрисы Ксения
пошла по стопам матери и стала актрисой театра. В лице Валентины Ксения находит чаще не безусловную поддержку, а сурового критика:
«Бывает такое, что дочь звонит и спрашивает моего мнения о ее последнем спектакле. Я отвечаю: «Тебе правду сказать или просто ответить, что все было хорошо?» Если дочь выбирает правду, зову ее к себе и все выкладываю. Говорю, что было не так. Я в профессии 60 лет, и поэтому знаю, как нужно работать, а как нет».
«К внукам относишься иначе. Это я поняла, когда Настя (внучка актрисы - прим.ред.) появилась. Как-то я дочери сказала, что я плохая мама. Нет, я беззаветно любила и сейчас люблю. Но смотрю на них и вижу, что Ксюша воспитывает Настю не так, как я ее. Она более мягкая».
«Некоторые матери не говорят неприятные вещи детям, а я по своей сибирской привычке леплю в глаза».
Любуясь на дочь и внучку, Талызина вспоминает, какую лепту (тоже исключительно из правдолюбия) внес Эльдар Рязанов в понижение ее самооценки:
«Я ведь всю жизнь считала себя некрасивой. И Эльдар Александрович Рязанов тут, конечно, подсудобил с ролью в «Зигзаге удачи». Помнится, мы тогда работали над фильмом «Зигзаг удачи». Сказал мне: «Я хочу, чтобы ты была знаменитая, но мне жаль, что теперь тебе будут давать роли некрасивых героинь». «Переживу», - подумала я».
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