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Дети Евгения Цыганова выступили на сцене с Ириной Леоновой

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7 января 2018
Актер Евгений Цыганов – многодетный отец. В одном из последних интервью он рассказал о личном подходе к воспитанию каждого. А у актера их восемь.

«Они все разные. Я могу сказать, что они воспитывают меня, а я – их. Про приемы не могу сказать, это было бы неправильно. В какой-то момент я с детьми оказался в Школе Монтессори, в которой ребенок сам выбирает, что ему интересно, а родитель старается не мешать», - сказал он тогда.

Дети Евгения Цыганова выступили на сцене с Ириной Леоновой

Сейчас в Сети набирает популярность видео, где бывшая гражданская жена Цыганова — актриса Ирина Леонова с ансамблем из семи их общих детей исполняют колыбельную на сцене концертного зала имени П.И. Чайковского.



Пользователи интернета не перестают восхищаться семейным выступлением. Особенно они отметили, что все девочки очень похожи на Ирину, а мальчики – на Евгения. У талантливых родителей – талантливые дети.
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Дети Евгения Цыганова выступили на сцене с Ириной Леоновой фотографии
Дети Евгения Цыганова выступили на сцене с Ириной Леоновой фотографии
Дети Евгения Цыганова выступили на сцене с Ириной Леоновой фотографии
Дети Евгения Цыганова выступили на сцене с Ириной Леоновой фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Светлана2051   7.01.2018 - 20:44
Отчего так грустно от этого выступления? У меня - полное смятение. Хорошенькие ребятишки мал мала меньше и ощущение безысходности и ненужности этого выхода на сцену. Может, просто дело в отрыве от самого... читать далее>>
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