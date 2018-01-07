Дети Евгения Цыганова выступили на сцене с Ириной Леоновой

«Они все разные. Я могу сказать, что они воспитывают меня, а я – их. Про приемы не могу сказать, это было бы неправильно. В какой-то момент я с детьми оказался в Школе Монтессори, в которой ребенок сам выбирает, что ему интересно, а родитель старается не мешать», - сказал он тогда.
Сейчас в Сети набирает популярность видео, где бывшая гражданская жена Цыганова — актриса Ирина Леонова с ансамблем из семи их общих детей исполняют колыбельную на сцене концертного зала имени П.И. Чайковского.
Пользователи интернета не перестают восхищаться семейным выступлением. Особенно они отметили, что все девочки очень похожи на Ирину, а мальчики – на Евгения. У талантливых родителей – талантливые дети.
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