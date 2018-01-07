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Дети стали старше: Внучка Олега Янковского закрутила роман с сыном Дуни Смирновой

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7 января 2018
В конце прошлого года в прессе появились новости о том, что дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры Лиза (тоже, кстати, актриса, как это ни странно) рассталась с актером Александром Палем.

Дети стали старше: Внучка Олега Янковского закрутила роман с сыном Дуни Смирновой

Детективы соцсетей вычислили по каким-то приметам, что у Лизы новый роман с 27-летним Даниилом Ипполитовым, сыном режиссера Авдотьи Смирновой. Даниил работает продюсером в кинокомпании Александра Цекало «Среда».

Дети стали старше: Внучка Олега Янковского закрутила роман с сыном Дуни Смирновой

Впрочем, это все домыслы и сплетни. А мы просто хотела показать Лизу и Даниила. Смотрите, какие они симпатичные.
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Дети стали старше: Внучка Олега Янковского закрутила роман с сыном Дуни Смирновой фотографии
Дети стали старше: Внучка Олега Янковского закрутила роман с сыном Дуни Смирновой фотографии
Дети стали старше: Внучка Олега Янковского закрутила роман с сыном Дуни Смирновой фотографии
Дети стали старше: Внучка Олега Янковского закрутила роман с сыном Дуни Смирновой фотографии
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