Дети стали старше: Внучка Олега Янковского закрутила роман с сыном Дуни Смирновой

В конце прошлого года в прессе появились новости о том, что дочь Филиппа Янковского
и Оксаны Фандеры
Лиза (тоже, кстати, актриса, как это ни странно) рассталась с актером Александром Палем
.
Детективы соцсетей вычислили по каким-то приметам, что у Лизы новый роман с 27-летним Даниилом Ипполитовым, сыном режиссера Авдотьи Смирновой
. Даниил работает продюсером в кинокомпании Александра Цекало
«Среда».
Впрочем, это все домыслы и сплетни. А мы просто хотела показать Лизу и Даниила. Смотрите, какие они симпатичные.
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