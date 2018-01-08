Джеймс Франко некрасиво повел себя на премии «Золотой Глобус»

В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус». В номинации «Лучшая мужская роль» в комедийном фильме награду получил Джеймс Франко
, сыгравший печально известного режиссера Томми Вайсо в комедии «Горе-творец». Эксцентричный Вайсо прославился на весь мир, сняв фильм «Комната» (The Room), который получил звание «самого худшего фильма всех времен и народов». Очарованный этой историей и фигурой самого Вайсо, Франко снял фильм «Горе-творец» и начал таскать Вайсо с собой на различные шоу и интервью.
Для аутсайдера Вайсо, мечтавшего покорить Голливуд и стяжать всемирную славу драматического актера, фильм Франко стал единственной возможностью побывать на всех этих шоу и церемонии «Золотой глобус», а также выйти вместе с ним на сцену.
И тут Джеймс повел себя не очень красиво. Когда Вайсо потянулся к микрофону, Джеймс по-хозяйски отстранил его и взял слово. Что, в общем, было бы приемлемо, так как это был момент триумфа Франко, а вовсе не Вайсо. Если бы не одно «но» - Джеймс начал говорить от лица Вайсо, который стоял в полуметре от него.
«19 лет назад он застрял в пробке из-за церемонии вручения наград «Золотой глобус» и он сказал своему лучшему другу Грегу: «Золотой глобус»? Ну и что теперь? Меня не пригласили. Я знаю, что они не хотят меня - парень с акцентом, длинными волосами. Но я им еще покажу! Я не буду ждать подачек от Голливуда, я сделаю свое собственное кино»
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