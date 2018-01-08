Джеймс Франко некрасиво повел себя на премии «Золотой Глобус»

ревью

Алексей Серебряков, Мария Шукшина и Джеймс Нортон в сериале BBC, где плохие не только русские

Интервью

Рустам Мосафир: «Искусство и насилие неразрывно связаны»

Режиссер «Скифа» о том, как снималась картина, на каком языке говорят скифы и почему их мир так жесток