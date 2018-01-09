ревью

Ролики фильмов «Астрал 4: Последний ключ» Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми.

Лайфстайл Золотой Глобус-2018: Эмилия Кларк, Николь Кидман и Анджелина Джоли Самые яркие моменты шабаша

Лайфстайл Джеймс Франко некрасиво повел себя на премии «Золотой Глобус» Актер не дал слово своему коллеге

Обзор сериалов «МакМафия»: В России их называют олигархами Алексей Серебряков, Мария Шукшина и Джеймс Нортон в сериале BBC, где плохие не только русские

Интервью Рустам Мосафир: «Искусство и насилие неразрывно связаны» Режиссер «Скифа» о том, как снималась картина, на каком языке говорят скифы и почему их мир так жесток