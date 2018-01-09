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Золотой Глобус-2018: Эмилия Кларк, Николь Кидман и Анджелина Джоли

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9 января 2018
В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе отгремела 75 церемония вручения премии «Золотой глобус», отпраздновавшая триумф феминизма. Съезд гостей начал смахивать на шабаш еще на красной дорожке - прекрасная половина посетителей по предварительной договоренности соблюла траурный дресс-код. Черные платья на церемонии призваны были символизировать солидарность женской половины Голливуда в борьбе против насилия и дискриминации в обществе вообще и в Голливуде в частности. Но увы, современный человек не знает чувства меры. Если бы только черными платьями и парой страстных речей ограничилась актуальная повестка - это еще можно было бы назвать церемонией вручения кинопремии. Милые дамы, будучи не в состоянии отойти от скандала вокруг Харви Вайнштейна и Co, превратили это мероприятие в какую-то ассамблею ООН, посвященную борьбе за женские права. Что, безусловно, полезно для закрепления нового порядка на руинах старого-доброго белого мужского Голливуда. Но некоторые спикеры скатывались в бессмысленную язвительность, превращая происходящее в скучное сведение личных счетов.

Натали Портман и Рон Ховард

Например, Натали Портман смутила всю мужскую половину зала. Выйдя на сцену в сопровождении Рона Ховарда, чтобы объявить номинантов в категории «Лучший режиссер», актриса прежде, чем зачитать фамилии, «пошутила»: «А вот и список в чисто-мужской номинации».

Золотой Глобус-2018: Эмилия Кларк, Николь Кидман и Анджелина Джоли

Джессика Честейн стала послом добрых вестей для женщин в Голливуде. Оглашая имя победительницы в номинации «Лучшая актриса» в полнометражном мюзикле или комедии, Честейн добавила:
«Я счастлива объявить, что победительница в этой номинации также получит 23% своей зарплаты, которые были удержаны ранее по причине разницы в мужских и женских гонорарах». И пошутила: «Это не вызвало никаких проблем, учитывая, сколько денег мы сэкономили, выперев некоторых людей из Голливуда в этом году». Если эта фраза адресована забанненым Вайнштейну и Спейси, то звучит она забавно, с учетом того, сколько денег потратил спасающий свою репутацию Ридли Скотт, пересняв все сцены с участием Спейси с другим актером в своем новом фильме «Все деньги мира».

Джина Дэвис и Сьюзен Сарандон

Сьюзен Сарандон и Джина Дэвис, объявляя лауреата в категории «Лучший актер» в драматическом фильме тоже пошутили в тему:
«Эти пять номинантов согласились отдать половину своих гонораров обратно, чтобы женщины могли получать больше денег».

Николь Кидман

Практически весь вечер выходившие на сцену лауреаты на разные лады распинались про «время перемен». Получившая награду в номинации «Лучшая актриса» в мини-сериале Николь Кидман просто не могла не высказаться в этом ключе, так как последние полгода собирает награды за роль молчаливой жертвы домашнего насилия в сериале «Большая маленькая ложь».

«Персонаж, которого я сыграла, представляет собой именно то, что сейчас находится в центре нашего обсуждения: жертву насилия. Я верю и надеюсь, что мы можем добиться перемен посредством историй, которые мы рассказываем. И тем, как мы их рассказываем. Давайте поддерживать жизнь в этом разговоре».

Барбра Стрейзанд

Барбра Стрейзанд поднялась на сцену, чтобы огласить победителя в последней номинации «Лучшая драма». Прежде, чем обрадовать съемочную группу фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Стрейзанд тоже нашла необходимым высказаться:

«Я очень горжусь тем, что нахожусь в одном помещении с людьми, которые высказываются против полового неравенства, сексуальных домогательств и мелочности, которая отравила нашу политику. И я горда тем, что наша индустрия, столкнувшись с неудобной правдой, дала клятву внести изменения в то, как функционирует этот бизнес. В правде сила. В действительно хорошем кино мы узнаем правду о себе и об окружающих, и влияние этого настолько велико, что может изменить сознание людей, тронуть их сердца и, в конечном итоге, изменить общество как таковое».

Опра Уинфри

Самую длинную речь произнесла королева ток-шоу Опра Уинфри, блестяще владеющая ораторским искусством. Естественно, Опра начала свою речь в поддержку женского движения с воспоминаний о том, как в 1964 году чернокожий мужчина (Сидни Пуатье) впервые получил премию Оскар в номинации «Лучший актер». Опра не была бы самой собой, если бы не присовокупила к повестке дня расовый вопрос. Впрочем, Опра красиво замкнула эту ретроспективу, напомнив зрителям, что в 1982 на церемонии «Золотого глобуса» Сидни получил Премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе. Ту же самую награду, которую присудили в этом году Опре - к слову, первой чернокожей женщине, удостоившейся этой премии.

Томми Вайсо, Джеймс Франко и Дейв Франко

Из этого однообразного потока духоподъемных речей выделились разве что два эпизода: некрасивый жест Джеймса Франко, который не допустил к микрофону человека, в каком-то смысле принесшего ему награду в номинации «Лучший актер» комедийного фильма за роль в фильме «Горе-Творец».

Френсис МакДорманд

И технический сбой цензоров прямой трансляции, случившийся во время выступления актрисы Фрэнсис Макдорманд. Макдорманд получила награду в номинации «Лучшая актриса» в полнометражной драме за свою роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Как только Макдорманд принялась благодарить кинокомпанию Fox Searchlight, ее речь начала прерываться гудками. Теми самыми, которыми заглушают девиантную лексику на телевидении. Таким образом, у зрителей прямой трансляции создалось впечатление, что Френсис без остановки матерится в своей благодарственной речи.

Вот, в общем-то, и всё, чем нас в этом году порадовала церемония вручения одной из самых престижных кинонаград. А теперь погрузимся в обзор траура на красной дорожке. И из чувства солидарности в борьбе за женские права мы воздержимся от комментариев.

Шэрон Стоун с сыном

Ева Лонгория

Джиллиан Андерсон

Сальма Хайек

Алисия Викандер

Кэтрин Зэта-Джонс

Элисон Бри

Кристина Хендрикс

Джессика Бил

Лили Джеймс

Марго Робби

Анджелина Джоли

Диана Крюгер

Эмилия Кларк

Хайди Клум

Кейт Хадсон

Лина Хиди

Холли Берри

Сара Джессика Паркер

Дорогая Редакция
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Большая маленькая ложьТри билборда за пределами Эббинга, штат Миссури

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