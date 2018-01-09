Золотой Глобус-2018: Эмилия Кларк, Николь Кидман и Анджелина Джоли

В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе отгремела 75 церемония вручения премии «Золотой глобус», отпраздновавшая триумф феминизма. Съезд гостей начал смахивать на шабаш еще на красной дорожке - прекрасная половина посетителей по предварительной договоренности соблюла траурный дресс-код. Черные платья на церемонии призваны были символизировать солидарность женской половины Голливуда в борьбе против насилия и дискриминации в обществе вообще и в Голливуде в частности. Но увы, современный человек не знает чувства меры. Если бы только черными платьями и парой страстных речей ограничилась актуальная повестка - это еще можно было бы назвать церемонией вручения кинопремии. Милые дамы, будучи не в состоянии отойти от скандала вокруг Харви Вайнштейна
и Co, превратили это мероприятие в какую-то ассамблею ООН, посвященную борьбе за женские права. Что, безусловно, полезно для закрепления нового порядка на руинах старого-доброго белого мужского Голливуда. Но некоторые спикеры скатывались в бессмысленную язвительность, превращая происходящее в скучное сведение личных счетов.
Например, Натали Портман
смутила всю мужскую половину зала. Выйдя на сцену в сопровождении Рона Ховарда
, чтобы объявить номинантов в категории «Лучший режиссер», актриса прежде, чем зачитать фамилии, «пошутила»: «А вот и список в чисто-мужской номинации»
.
Джессика Честейн
стала послом добрых вестей для женщин в Голливуде. Оглашая имя победительницы в номинации «Лучшая актриса» в полнометражном мюзикле или комедии, Честейн добавила:
«Я счастлива объявить, что победительница в этой номинации также получит 23% своей зарплаты, которые были удержаны ранее по причине разницы в мужских и женских гонорарах»
. И пошутила: «Это не вызвало никаких проблем, учитывая, сколько денег мы сэкономили, выперев некоторых людей из Голливуда в этом году».
Если эта фраза адресована забанненым Вайнштейну
и Спейси
, то звучит она забавно, с учетом того, сколько денег потратил спасающий свою репутацию Ридли Скотт
, пересняв все сцены с участием Спейси с другим актером
в своем новом фильме «Все деньги мира»
.
Сьюзен Сарандон
и Джина Дэвис
, объявляя лауреата в категории «Лучший актер» в драматическом фильме тоже пошутили в тему:
«Эти пять номинантов согласились отдать половину своих гонораров обратно, чтобы женщины могли получать больше денег»
.
Практически весь вечер выходившие на сцену лауреаты на разные лады распинались про «время перемен». Получившая награду в номинации «Лучшая актриса» в мини-сериале Николь Кидман
просто не могла не высказаться в этом ключе, так как последние полгода собирает награды за роль молчаливой жертвы домашнего насилия в сериале «Большая маленькая ложь»
.
«Персонаж, которого я сыграла, представляет собой именно то, что сейчас находится в центре нашего обсуждения: жертву насилия. Я верю и надеюсь, что мы можем добиться перемен посредством историй, которые мы рассказываем. И тем, как мы их рассказываем. Давайте поддерживать жизнь в этом разговоре»
.
Барбра Стрейзанд
поднялась на сцену, чтобы огласить победителя в последней номинации «Лучшая драма». Прежде, чем обрадовать съемочную группу фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
, Стрейзанд тоже нашла необходимым высказаться:
«Я очень горжусь тем, что нахожусь в одном помещении с людьми, которые высказываются против полового неравенства, сексуальных домогательств и мелочности, которая отравила нашу политику. И я горда тем, что наша индустрия, столкнувшись с неудобной правдой, дала клятву внести изменения в то, как функционирует этот бизнес. В правде сила. В действительно хорошем кино мы узнаем правду о себе и об окружающих, и влияние этого настолько велико, что может изменить сознание людей, тронуть их сердца и, в конечном итоге, изменить общество как таковое».
Самую длинную речь произнесла королева ток-шоу Опра Уинфри
, блестяще владеющая ораторским искусством. Естественно, Опра начала свою речь в поддержку женского движения с воспоминаний о том, как в 1964 году чернокожий мужчина (Сидни Пуатье
) впервые получил премию Оскар в номинации «Лучший актер». Опра не была бы самой собой, если бы не присовокупила к повестке дня расовый вопрос. Впрочем, Опра красиво замкнула эту ретроспективу, напомнив зрителям, что в 1982 на церемонии «Золотого глобуса» Сидни получил Премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе. Ту же самую награду, которую присудили в этом году Опре - к слову, первой чернокожей женщине, удостоившейся этой премии.
Из этого однообразного потока духоподъемных речей выделились разве что два эпизода: некрасивый жест Джеймса Франко
, который не допустил к микрофону человека, в каком-то смысле принесшего ему награду в номинации «Лучший актер» комедийного фильма за роль в фильме «Горе-Творец»
.
И технический сбой цензоров прямой трансляции, случившийся во время выступления актрисы Фрэнсис Макдорманд
. Макдорманд получила награду в номинации «Лучшая актриса» в полнометражной драме за свою роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Как только Макдорманд принялась благодарить кинокомпанию Fox Searchlight, ее речь начала прерываться гудками. Теми самыми, которыми заглушают девиантную лексику на телевидении. Таким образом, у зрителей прямой трансляции создалось впечатление, что Френсис без остановки матерится в своей благодарственной речи.
Вот, в общем-то, и всё, чем нас в этом году порадовала церемония вручения одной из самых престижных кинонаград. А теперь погрузимся в обзор траура на красной дорожке. И из чувства солидарности в борьбе за женские права мы воздержимся от комментариев.
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