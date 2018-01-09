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Лайфстайл Марат Башаров возьмет под опеку двух сирийских беженцев Актер решил исполнить своей религиозный долг

Новости кино Ридли Скотт может снять продолжение «Бегущего по лезвию» У режиссера уже есть идея для третьей картины.

Новости кино «Нелюбовь» Звягинцева претендует на премию BAFTA Опубликован список номинантов на британскую награду.

Ролики фильмов «Астрал 4: Последний ключ» Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми.

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