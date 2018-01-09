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Марат Башаров возьмет под опеку двух сирийских беженцев

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9 января 2018
Не только у Анджелины Джоли болит сердце за сирийских беженцев. Исповедующий ислам актер Марат Башаров решил взять опеку над сирийскими сиротами: 7-летней Асму и 5-летним Ахмадом. Дети на данный момент находятся в лагере для беженцев в Ливане, в окружении своих многочисленных братьев и сестер. Взяв опеку над детьми, актер выполнит свой гражданский и религиозный долг.

В обязанности Марата будет входить ежемесячная материальная поддержка - актер приложит все усилия, чтобы обеспечить детям все необходимое. В конце января будут оформлены все документы, которые позволят Башарову приступить к благотворительности.

Марат Башаров возьмет под опеку двух сирийских беженцев

«Я прекрасно осведомлен о состоянии беженцев и их трудном положении. И я приложу все свои силы, чтобы жизнь сирийских детей стала чуть лучше. Мне становится страшно, когда слышу, что дети живут в палатках, спят на матрасах или даже на земле и просто недоедают», - рассказал Марат Башаров.

У самого Марата есть двое детей от разных жен - 13-летняя дочь Амели и полуторагодовалый сын Марсель.
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Марат Башаров

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Марат Башаров возьмет под опеку двух сирийских беженцев фотографии
Марат Башаров возьмет под опеку двух сирийских беженцев фотографии
Марат Башаров возьмет под опеку двух сирийских беженцев фотографии
Марат Башаров возьмет под опеку двух сирийских беженцев фотографии
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