Марат Башаров возьмет под опеку двух сирийских беженцев

Не только у Анджелины Джоли
болит сердце за сирийских беженцев. Исповедующий ислам актер Марат Башаров
решил взять опеку над сирийскими сиротами: 7-летней Асму и 5-летним Ахмадом. Дети на данный момент находятся в лагере для беженцев в Ливане, в окружении своих многочисленных братьев и сестер. Взяв опеку над детьми, актер выполнит свой гражданский и религиозный долг.
В обязанности Марата будет входить ежемесячная материальная поддержка - актер приложит все усилия, чтобы обеспечить детям все необходимое. В конце января будут оформлены все документы, которые позволят Башарову приступить к благотворительности.
«Я прекрасно осведомлен о состоянии беженцев и их трудном положении. И я приложу все свои силы, чтобы жизнь сирийских детей стала чуть лучше. Мне становится страшно, когда слышу, что дети живут в палатках, спят на матрасах или даже на земле и просто недоедают»
, - рассказал Марат Башаров.
У самого Марата есть двое детей от разных жен - 13-летняя дочь Амели и полуторагодовалый сын Марсель.
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