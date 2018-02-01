Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мне даже не пришлось выходить из дома»: Джордж Клуни рассказал, как нашел жену

1 февраля
2018 год
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
1 февраля 2018
Джордж и Амаль Клуни приковали к себе внимание общественности в прошлом году, когда у них родилась двойня, за снимками которой охотились все итальянские папарацци.

«Мне даже не пришлось выходить из дома»: Джордж Клуни рассказал, как нашел жену

Долгое время неофициальной версией их знакомства была встреча на благотворительном мероприятии. Но в новом интервью Дэвиду Леттерману на токшоу My Guest Needs No Introduction телеканала Netflix Джордж рассказал, что впервые встретил Амаль у себя дома, на озере Комо в Италии.

«Мне даже не пришлось выходить из дома»: Джордж Клуни рассказал, как нашел жену

«Мне даже не пришлось выходить из дома. Я не мог представить себе ничего подобного! Однажды мне позвонил наш общий друг и сказал: "Я буду проезжать неподалеку, можно у тебя остановиться? Только со мной будет друг". Я ответил "Конечно". После этого мне позвонил мой агент и сообщил: "Я уже видел эту женщину, которая направляется к тебе. Ты на ней женишься!". Самое смешное то, что в тот вечер ко мне приехали и мои родители. Мы просто общались все вместе, проговорили всю ночь. После этого мы с Амаль обменялись адресами электронной почты - она хотела отправить мне несколько фотографий моих родителей. Так мы начали переписываться, и я не понимал, хочет ли она пойти со мной на свидание или нет. Я просто думал, ну знаете…что у нас чисто приятельские отношения».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джордж и Амаль Клуни обезопасили пассажиров во время совместного полета

Джордж Клуни рассказал, чего он хочет от своих детей

Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей
Поиск по меткам
интернетлюбовьтв
персоны
Джордж Клуни

фотографии >>
«Мне даже не пришлось выходить из дома»: Джордж Клуни рассказал, как нашел жену фотографии
«Мне даже не пришлось выходить из дома»: Джордж Клуни рассказал, как нашел жену фотографии
«Мне даже не пришлось выходить из дома»: Джордж Клуни рассказал, как нашел жену фотографии
«Мне даже не пришлось выходить из дома»: Джордж Клуни рассказал, как нашел жену фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Журавлёв
1 февраля ушёл из жизни актёр Валерий Журавлёв.
Анатолий Резников
31 января 2018 года ушёл из жизни режиссёр Анатолий Резников.
Мария Саакян
28 января ушла из жизни режиссёр Мария Саакян.
Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.

День рождения >>

Алексей Ведерников (II)
Улдис-Янис Вейспалс
Владислав Демченко
Олег Жилин
Мария Жукова
Татьяна Кузнецова (II)
Егор Рыбаков
Галина Сергеева
Айтурган Темирова
Макарена Гомес
Дориан Грэй
Бонита Грэнвилл
Кристен Риттер
Брент Спайнер
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2018
Короче
комедия, научная фантастика
США, 2017
Тоня против всех
комедия, спортивный фильм
США, 2017
Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2017
Эйфория
арт-хаус, драма
Великобритания, Германия, Швеция, 2017
Кое-что на день рождения
трагикомедия
США, 2017
Селфи
боевик, научная фантастика
Россия, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью