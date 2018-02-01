«Мне даже не пришлось выходить из дома»: Джордж Клуни рассказал, как нашел жену

Долгое время неофициальной версией их знакомства была встреча на благотворительном мероприятии. Но в новом интервью Дэвиду Леттерману на токшоу My Guest Needs No Introduction телеканала Netflix Джордж рассказал, что впервые встретил Амаль у себя дома, на озере Комо в Италии.
«Мне даже не пришлось выходить из дома. Я не мог представить себе ничего подобного! Однажды мне позвонил наш общий друг и сказал: "Я буду проезжать неподалеку, можно у тебя остановиться? Только со мной будет друг". Я ответил "Конечно". После этого мне позвонил мой агент и сообщил: "Я уже видел эту женщину, которая направляется к тебе. Ты на ней женишься!". Самое смешное то, что в тот вечер ко мне приехали и мои родители. Мы просто общались все вместе, проговорили всю ночь. После этого мы с Амаль обменялись адресами электронной почты - она хотела отправить мне несколько фотографий моих родителей. Так мы начали переписываться, и я не понимал, хочет ли она пойти со мной на свидание или нет. Я просто думал, ну знаете…что у нас чисто приятельские отношения».
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