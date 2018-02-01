Слухи о том, что Кирстен Данст
ждет первенца от своего жениха Джесси Племонса
(с которым Кирстен познакомилась на съемках второго сезона сериала «Фарго»
) появились еще в декабре 2017 года. Помимо снимков папарации, которые западные СМИ начали изучать с лупой на предмет «округлившегося животика», были еще и признания Кристен в том, что она созрела для семейной жизни.
Официальным подтверждением беременности стало участие Кирстен в съемках лукбука новой коллекции американского бренда Rodarte.
Вместе с Кристен в съемке приняли участие дочь Риз Уизерспун
и Райана Филлиппа
Ава, актриса Тесса Томпсон
(валькирия-алкоголичка из фильма «Тор: Рагнарек»
) и внучка Фрэнсиса Форда Копполы
Джиа.
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