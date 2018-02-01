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Кирстен Данст ждет первенца

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1 февраля 2018
Слухи о том, что Кирстен Данст ждет первенца от своего жениха Джесси Племонса (с которым Кирстен познакомилась на съемках второго сезона сериала «Фарго») появились еще в декабре 2017 года. Помимо снимков папарации, которые западные СМИ начали изучать с лупой на предмет «округлившегося животика», были еще и признания Кристен в том, что она созрела для семейной жизни.

Кирстен Данст ждет первенца

Официальным подтверждением беременности стало участие Кирстен в съемках лукбука новой коллекции американского бренда Rodarte.

Кирстен Данст

Вместе с Кристен в съемке приняли участие дочь Риз Уизерспун и Райана Филлиппа Ава, актриса Тесса Томпсон (валькирия-алкоголичка из фильма «Тор: Рагнарек») и внучка Фрэнсиса Форда Копполы Джиа.

Ава Филипп

Тесса Томпсон

Джиа Коппола
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Роковое искушениеТор: РагнарёкФарго

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