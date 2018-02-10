Менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Харви Вайнштейном

7 февраля бывший менеджер актрисы Роуз МакГоуэн
Джилл Мессик покончила с собой. После трагедии родственники погибшей ополчились против МакГоун. Они утверждают, что виной всему скандал вокруг домогательств Харви Вайнштейна
, в котором актриса принимала оень живое участие
. Агент МакГоуэн оказалась вовлечена в разбирательства, что повлияло на ее психическое состояние.
СМИ сообщают, что Мессик страдала от биполярного расстройства и продолжительной депрессии. По словам близких, она была очень подавлена после ситуации с письмом, которое опубликовал адвокат Вайнштейна.
Он передал прессе письмо под авторством Джилл Мессик, где она поддерживает позицию продюсера в секс-скандале и заявляет, что МакГоуэн вступила в интимную связь с Харви Вайнштейном по собственному желанию.
«Она стала жертвой новой культуры неограниченного распространения информации»
, - говорится в заявлении родных Мессик.
«Видя в заголовках свое имя снова и снова, она сломалась. Все ее попытки вернуться к нормальной жизни разрушились. Между тем, это была война других людей: одна хотела привлечь к себе больше внимания, второй отчаянно пытался оправдаться»
.
После публикации письма актриса выступила против бывшего агента, но родные Джилл утверждают, что ее выводы были ошибочными.
«Роуз сделала ошибочные заявления в адрес Джилл. Но она решила на это не отвечать. Она не хотела, чтобы ее репутация пострадала. Она не сделала ничего плохого»
.
По словам семьи Мессик, когда Джилл узнала о домогательствах Вайнштейна, она сделала все, что было в ее силах - обратилась за помощью к своим партнерам и руководству. Но МакГоун стояла на своем и утверждала, что поддержки со стороны команды она так и не получила.
Роуз МакГоун смерть Джилл Мессик пока никак не прокомментировала.
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