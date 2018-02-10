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Менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Харви Вайнштейном

10 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
10 февраля 2018
7 февраля бывший менеджер актрисы Роуз МакГоуэн Джилл Мессик покончила с собой. После трагедии родственники погибшей ополчились против МакГоун. Они утверждают, что виной всему скандал вокруг домогательств Харви Вайнштейна, в котором актриса принимала оень живое участие. Агент МакГоуэн оказалась вовлечена в разбирательства, что повлияло на ее психическое состояние.

Менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Харви Вайнштейном

СМИ сообщают, что Мессик страдала от биполярного расстройства и продолжительной депрессии. По словам близких, она была очень подавлена после ситуации с письмом, которое опубликовал адвокат Вайнштейна.

Он передал прессе письмо под авторством Джилл Мессик, где она поддерживает позицию продюсера в секс-скандале и заявляет, что МакГоуэн вступила в интимную связь с Харви Вайнштейном по собственному желанию.

«Она стала жертвой новой культуры неограниченного распространения информации», - говорится в заявлении родных Мессик.

«Видя в заголовках свое имя снова и снова, она сломалась. Все ее попытки вернуться к нормальной жизни разрушились. Между тем, это была война других людей: одна хотела привлечь к себе больше внимания, второй отчаянно пытался оправдаться».

После публикации письма актриса выступила против бывшего агента, но родные Джилл утверждают, что ее выводы были ошибочными.

«Роуз сделала ошибочные заявления в адрес Джилл. Но она решила на это не отвечать. Она не хотела, чтобы ее репутация пострадала. Она не сделала ничего плохого».

По словам семьи Мессик, когда Джилл узнала о домогательствах Вайнштейна, она сделала все, что было в ее силах - обратилась за помощью к своим партнерам и руководству. Но МакГоун стояла на своем и утверждала, что поддержки со стороны команды она так и не получила.

Роуз МакГоун смерть Джилл Мессик пока никак не прокомментировала.
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Менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Харви Вайнштейном фотографии
Менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Харви Вайнштейном фотографии
Менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Харви Вайнштейном фотографии
Менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Харви Вайнштейном фотографии
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