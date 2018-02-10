Настасья Самбурская призналась, что проще помогать животным, чем больным детям

Актриса Настасья Самбурская
рассказала о своем посещении фонда Чулпан Хаматовой
«Подари жизнь». По ее словам, встреча с онко-больными детьми далась ей крайне тяжело. После морального потрясения Самбурская решила оказывать финансовую поддержку приютам для животных.
«В основном все артисты спасают детей. А я поняла, что не смогу этого делать, потому что там необходимо личное присутствие: нужно приходить и смотреть, общаться. А мне очень больно это видеть. Когда я попала в фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», понимала, что иду к раковым деткам, по дороге четыре раза останавливалась, рыдала. Пришла, вроде собралась, и тут мальчик берет меня за ручку – маленький, с надутым животиком, с катетером… Я не могу сдержать слез, ухожу в туалет, умываюсь, привожу себя в порядок, прихожу и понимаю, что все, мне надо быстрее бежать»
, – призналась актриса.
Настасья считает, что оказывать помощь животным проще – с ними не нужно контактировать вообще. Можно просто перечислить деньги на счет или передать все необходимое волонтерам. Даже своих поклонников Самбурская приобщала к благотворительности - просила дарить ей на спектаклях вместо цветов корм.
«До сих пор зрители приносят, я складываю его на служебном входе, приезжают волонтеры и забирают»
, – рассказала актриса.
Самбурская также поделилась планами на будущее и заявила, что карьера занимает первое место в ее жизни.
«Мне по кайфу, что я сама работаю, что имею возможность выбирать: могу потратить бешеные деньги, а могу вообще ничего не тратить. Но главное – это делаю я сама. Никого не заставляю бросать мужей и идти батрачить. Но считаю, что, прежде чем выйти замуж, нужно получить какое-то образование. Потому что очень часто бывает так, что муж вдруг начинает показывать характер и женщина не может никуда уйти именно потому, что она ничего делать не умеет»
, – отметила Настасья.
Актриса заявила, что выступает за то, чтобы любая женщина стремилась к саморазвитию, а не зависела от кого-либо.
обсуждение >>