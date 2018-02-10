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Настасья Самбурская призналась, что проще помогать животным, чем больным детям

10 февраля
2018 год

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10 февраля 2018
Актриса Настасья Самбурская рассказала о своем посещении фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». По ее словам, встреча с онко-больными детьми далась ей крайне тяжело. После морального потрясения Самбурская решила оказывать финансовую поддержку приютам для животных.

Настасья Самбурская призналась, что проще помогать животным, чем больным детям

«В основном все артисты спасают детей. А я поняла, что не смогу этого делать, потому что там необходимо личное присутствие: нужно приходить и смотреть, общаться. А мне очень больно это видеть. Когда я попала в фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», понимала, что иду к раковым деткам, по дороге четыре раза останавливалась, рыдала. Пришла, вроде собралась, и тут мальчик берет меня за ручку – маленький, с надутым животиком, с катетером… Я не могу сдержать слез, ухожу в туалет, умываюсь, привожу себя в порядок, прихожу и понимаю, что все, мне надо быстрее бежать», – призналась актриса.

Настасья считает, что оказывать помощь животным проще – с ними не нужно контактировать вообще. Можно просто перечислить деньги на счет или передать все необходимое волонтерам. Даже своих поклонников Самбурская приобщала к благотворительности - просила дарить ей на спектаклях вместо цветов корм.

«До сих пор зрители приносят, я складываю его на служебном входе, приезжают волонтеры и забирают», – рассказала актриса.

Самбурская также поделилась планами на будущее и заявила, что карьера занимает первое место в ее жизни.

«Мне по кайфу, что я сама работаю, что имею возможность выбирать: могу потратить бешеные деньги, а могу вообще ничего не тратить. Но главное – это делаю я сама. Никого не заставляю бросать мужей и идти батрачить. Но считаю, что, прежде чем выйти замуж, нужно получить какое-то образование. Потому что очень часто бывает так, что муж вдруг начинает показывать характер и женщина не может никуда уйти именно потому, что она ничего делать не умеет», – отметила Настасья.

Актриса заявила, что выступает за то, чтобы любая женщина стремилась к саморазвитию, а не зависела от кого-либо.
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Настасья Самбурская призналась, что проще помогать животным, чем больным детям фотографии
Настасья Самбурская призналась, что проще помогать животным, чем больным детям фотографии
Настасья Самбурская призналась, что проще помогать животным, чем больным детям фотографии
Настасья Самбурская призналась, что проще помогать животным, чем больным детям фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Неля1968 (Саратов)   10.02.2018 - 22:18
Что-то реально бред. Полстраны отправляет деньги через СМС не видя больных детей. Да и можно анонимно помогать. Вспомнился хоккеист, Иван Ткаченко. Он тайно помогал детям и также тайно помог девочке,... читать далее>>
№ 1
Glazur   10.02.2018 - 20:18
"Настасья считает, что оказывать помощь животным проще – с ними не нужно контактировать вообще. Можно просто перечислить деньги на счет..." Как-то не совсем понятно, почему же и в фонд "Подари... читать далее>>
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