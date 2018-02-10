Слесарь с Оскаром: За что мы любим Жана Дюжардена

14 февраля в прокат выйдет французская комедия «Сердцеед» с Жаном Дюжарденом в роли очаровательного афериста родом из наполеоновских времен. Это вторая совместная работа Дюжардена с режиссером Лораном Тираром - в 2016 году Дюжарден сыграл оптимистичного лиллипута, пытающегося обольстить длинноногую Виржини Эфира в фильме «Любовь не по размеру».
Капитан Невиль (Дюжарден) отправляется на фронт, лишая себя приятного общества своей возлюбленной Полин. Мучаясь в разлуке из-за отсутствия новостей от капитана, Полин впадает в тоску и принимает горизонтальное положение. Тогда ее находчивая сестра Элизабет (Мелани Лоран) начинает подкидывать Полин письма написанные якобы Невилем и полные ярких описаний его военных подвигов и приключений. А чтобы Полин не умерла в девках, храня верность капитану, Элизабет в нужный момент «умерщвляет» героя. Открыв, таким образом, сердце Полин для новых романов. Однако спустя несколько лет Элизабет случайно встречает подурневшего капитана на улице и зачем-то рассказывает ему о своей афере. И капитан Невиль победоносно воскресает из мертвых, чтобы опять взволновать сердце уже замужней Полин.
Жан Дюжарден - сугубо комедийный актер, снискавший на родине бешеную популярность после выхода фильма «Брис Великолепный»
, в котором Дюжарден играет 30-летнего инфантила, одержимого фильмом «На гребне волны»
и желтым цветом. Российскому зрителю Дюжарден стал известен благодаря его роли в экранизации романа популярного в те годы Фредерика Бегбедера «99 франков»
. И если уж совсем на чистоту - до выхода фильма «Артист»
в 2011 году, глядя на фильмографию Дюжардена, никаким образом нельзя было предположить, что он станет первым французским актером, получившим премию Оскар в категории «Лучшая мужская роль».
Ажиотаж вокруг фильма «Артист» вынудил Дюжардена к 40 годам заняться изучением английского языка. По словам актера, это было необходимо в первую очередь, для промоутирования фильма. Во всех своих интервью Дюжарден настаивал, что успех «Артиста» не слепит ему глаза, и что, невзирая на вероятность дальнейшего продвижение вглубь Голливуда, он в общем-то, рад тому, что имеет во Франции.
«Что действительно имеет для меня значение, так это моя собственная оценка своих способностей. А я с собой очень строг. Мне же нужно гордиться тем, что я делаю, так что я усердно тружусь. У меня очень христианское воспитание…чувство вины не покидает меня. Хорошая вещь. Помогает оставаться в своем уме»
.
Отец Дюжардена владел слесарной мастерской, что на первых порах определило род занятий самого Жана - окончив лицей, он поработал слесарем и зеркальных дел мастером, а потом отправился на 10-месячную службу в армии. В одном из интервью актер признался, что учеба в лицее была для него многолетней повинностью в среде, полной соперничества в рамках заданных шаблонов.
«Дислексии у меня не было, я просто был очень медлительным. Я постоянно витал в облаках. Меня даже дразнили Jean de la lune
(Жан Лунный, игра слов на созвучии фамилии актера, которая буквально переводится как «Садовый» - прим. ред.), потому что я не был в состоянии сконцентрировать свое внимание на чем-то, я не слушал».
Родители Дюжардена были сильно обеспокоены это мечтательностью сына и водили его к различным психотерапевтам.
Во время службы в армии Дюжарден вдруг открыл в себе комедийный талант и начал писать скетчи и монологи на основе своих наблюдений за людьми, которых он встречал. После армии актер переехал в Париж и предложил владельцу какого-то бара пустить его развлекать публику своими скетчами.
«Я написал 11 персонажей, напросился к нему выступать. Владелец бара сказал, что никогда ничего подобного не делал. На что я ответил «Ну так и я тоже»
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Ежевечерние выступления перед публикой из 6-7 посетителей бара со временем переросли в сольные и групповые выступления в кабаре, а затем Дюжарден получил роль в ситкоме «Парень и девушка», который в российском изводе получил название «Саша + Маша»
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4 года работы в сериале с партнершей Александрой Лами
не прошли для Дюжардена бесследно -актеры прожили вместе 10 лет. Впрочем, этот брак развалился. Как и предыдущий - с Гаэль Демар, от которой у Дюжардена два сына 18 и 17 лет. Сейчас Дюжарден живет в фактическом браке с фигуристкой Натали́ Пешала́, которая родила ему дочь.
«Я счастливый человек и думаю, что это хорошо отражается в комедии. Знаю-знаю, существует миф о том, что все великие комедианты — депрессивные типы, жалкие или злые. Лично я совсем не такой. Как и многие великие французские комики — мои друзья. Они по-настоящему счастливые люди и весьма приятны в общении. А еще я думаю, что у меня такое лицо, что я могу как угодно гримасничать, выражая этим свои эмоции. И оттого мне легче, чем другим, заставлять людей смеяться. Это так трудно понять, почему у вас есть талант к одному, а к другому его нет вовсе. Я просто люблю жизнь, люблю делать других людей счастливыми в повседневной жизни, и я смею надеяться, что публика видит это в моих фильмах».
Фильм «Сердцеед» с Жаном Дюжарденом в главной ролик в прокате с 14 февраля.
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