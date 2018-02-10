Анджелина Джоли рассказала, как учит дочерей бороться за свои права

В преддверии всемирного женского дня и на волне движений #TimesUp и #MeToo Анджелина Джоли
украсила мартовскую обложку журнала «ELLE». Актриса дала интервью американскому политику Джону Керри, где рассказала, как воспитывает своих дочерей.
«Я говорю своим дочерям, что любой может надеть платье и сделать макияж, но только ваш разум сможет вас охарактеризовать. Выясните, кто вы, о чем вы думаете и за что боретесь. Сражайтесь за других, чтобы у них была свобода. Жить, чтобы прислуживать - это ужасно»
.
Как известно, помимо творческой деятельности, Джоли уделяет много внимания и времени гуманитарным проблемам и даже является послом доброй воли ООН. Например, совсем недавно актриса в компании своих дочерей посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании. В интервью Анджелина рассказала, откуда в ней такая тяга помогать людям.
«К этой теме в юности я была абсолютно безразлична. Я стала интересоваться вопросами прав человека и встречаться с беженцами, потому что хотела учиться. У меня было некоторое романтическое видение всего этого: я полагала, что надену ботинки и стану гуманистом. Но всегда нужно смотреть в корень проблемы. И он отсылает к закону и политике. Я встречалась с беженцами, пережившими сексуальное насилие, но обвинительных приговоров по этим делам не было. Поэтому я начала работать с представителями закона и правительством»
, - объяснила Джоли.
Анджелина не смогла не затронуть животрепещущую тему защиты прав женщин. Ведь актриса даже призывала НАТО выступить в защиту слабого пола.
«Сегодня я думаю о том, как упорно боролись женщины за то, что мы сейчас имеем. Значение имеет абсолютно все - важно, как вы ведете себя в повседневной жизни, что знаете о своих правах и насколько вы солидарны с женщинами во всем мире»
, - подытожила Джоли.
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