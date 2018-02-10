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Анджелина Джоли рассказала, как учит дочерей бороться за свои права

10 февраля
2018 год

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10 февраля 2018
В преддверии всемирного женского дня и на волне движений #TimesUp и #MeToo Анджелина Джоли украсила мартовскую обложку журнала «ELLE». Актриса дала интервью американскому политику Джону Керри, где рассказала, как воспитывает своих дочерей.

Анджелина Джоли рассказала, как учит дочерей бороться за свои права

«Я говорю своим дочерям, что любой может надеть платье и сделать макияж, но только ваш разум сможет вас охарактеризовать. Выясните, кто вы, о чем вы думаете и за что боретесь. Сражайтесь за других, чтобы у них была свобода. Жить, чтобы прислуживать - это ужасно».

Как известно, помимо творческой деятельности, Джоли уделяет много внимания и времени гуманитарным проблемам и даже является послом доброй воли ООН. Например, совсем недавно актриса в компании своих дочерей посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании. В интервью Анджелина рассказала, откуда в ней такая тяга помогать людям.

«К этой теме в юности я была абсолютно безразлична. Я стала интересоваться вопросами прав человека и встречаться с беженцами, потому что хотела учиться. У меня было некоторое романтическое видение всего этого: я полагала, что надену ботинки и стану гуманистом. Но всегда нужно смотреть в корень проблемы. И он отсылает к закону и политике. Я встречалась с беженцами, пережившими сексуальное насилие, но обвинительных приговоров по этим делам не было. Поэтому я начала работать с представителями закона и правительством», - объяснила Джоли.

Анджелина не смогла не затронуть животрепещущую тему защиты прав женщин. Ведь актриса даже призывала НАТО выступить в защиту слабого пола.

«Сегодня я думаю о том, как упорно боролись женщины за то, что мы сейчас имеем. Значение имеет абсолютно все - важно, как вы ведете себя в повседневной жизни, что знаете о своих правах и насколько вы солидарны с женщинами во всем мире», - подытожила Джоли.
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Анджелина Джоли рассказала, как учит дочерей бороться за свои права фотографии
Анджелина Джоли рассказала, как учит дочерей бороться за свои права фотографии
Анджелина Джоли рассказала, как учит дочерей бороться за свои права фотографии
Анджелина Джоли рассказала, как учит дочерей бороться за свои права фотографии
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