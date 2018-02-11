Ким Кэттролл оскорбила Сару Джессику Паркер в ответ на соболезнования

Неделю назад в телевизионном шоу Сара Джессика Паркер
заявила, что Ким Кэтролл
разбила ее сердце, когда отказалась от съемок в третьей части фильма «Секс в Большом городе»
. Ощутимое напряжение в отношениях двух коллег бурно обсуждалось в сети. А на днях интернет-пользователи стали свидетелями нового конфликта Ким и Сары Джессики.
В семье Ким Кэтролл произошла трагедия - ее брат Крис пропал без вести. Актриса обратилась за помощью в поисках к своим подписчикам в Инстаграме, а через некоторое время сообщила, что Крис найден мертвым. Многие подписчики и коллеги выразили свои соболезнования в соцсети. Не осталась в стороне и Сара Джессика Паркер.
«Дорогая Ким, я посылаю тебе и твоим близким мою любовь и соболезнования в связи с кончиной твоего любимого брата»
, - написала она.
В ответ на это сообщение Кэтролл жестко высказалась в адрес Паркер, подчеркнув, что не нуждается в ее моральной поддержке.
«Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке в это трагическое время… Моя мама спросила меня сегодня: «Когда эта лицемерка оставит тебя в покое?» Твои комментарии - болезненное напоминание о том, какой жестокой ты была и остаешься. Давай проясним (если мне до сих пор это не удалось): Ты мне не семья, ты мне не друг. Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки».
Также Ким считает, что актрисы никогда не были подругами и обижаться на ее решение нет смысла.
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