Иван Ургант отказал Светлане Дружининой

Очередным гостем кулинарной программы «Смак» стала режиссер Светлана Дружинина
. В беседе с ведущим Иваном Ургантом
она отметила, что ему давно пора расширять творческий диапазон. И, как вариант творческого развития, предложила Ивану роль в ее новом проекте.
«Я мечтаю увидеть Ванечку Урганта в историческом костюме, в сложной драматической роли. В «Елках» он уже наигрался. Получается у него хорошо, но надо же пробовать что-то новое. Так что жду вас в новых «Гардемаринах», напишем какого-нибудь интересного персонажа».
Однако после недолгих раздумий Ургант все-таки отказался от неожиданного предложения.
«Это, конечно, очень заманчиво. Но где вы видели исторических персонажей с такой внешностью, как у меня, и ростом? Думаю, в такой роли я буду выглядеть смешно»
, - ответил ведущий.
Светлана Дружинина уже много лет борется за то, чтобы продолжить историю о приключениях гардемаринов. Однако «Фонд кино» уже неоднократно отказывал в финансировании ленты
. Хотя все актеры, включая Сергея Жигунова
и Дмитрия Харатьяна
, изъявили желание участвовать в проекте.
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