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Иван Ургант отказал Светлане Дружининой

12 февраля
2018 год

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12 февраля 2018
Очередным гостем кулинарной программы «Смак» стала режиссер Светлана Дружинина. В беседе с ведущим Иваном Ургантом она отметила, что ему давно пора расширять творческий диапазон. И, как вариант творческого развития, предложила Ивану роль в ее новом проекте.

Иван Ургант отказал Светлане Дружининой

«Я мечтаю увидеть Ванечку Урганта в историческом костюме, в сложной драматической роли. В «Елках» он уже наигрался. Получается у него хорошо, но надо же пробовать что-то новое. Так что жду вас в новых «Гардемаринах», напишем какого-нибудь интересного персонажа».

Однако после недолгих раздумий Ургант все-таки отказался от неожиданного предложения.

«Это, конечно, очень заманчиво. Но где вы видели исторических персонажей с такой внешностью, как у меня, и ростом? Думаю, в такой роли я буду выглядеть смешно», - ответил ведущий.

Светлана Дружинина уже много лет борется за то, чтобы продолжить историю о приключениях гардемаринов. Однако «Фонд кино» уже неоднократно отказывал в финансировании ленты. Хотя все актеры, включая Сергея Жигунова и Дмитрия Харатьяна, изъявили желание участвовать в проекте.
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Иван Ургант отказал Светлане Дружининой фотографии
Иван Ургант отказал Светлане Дружининой фотографии
Иван Ургант отказал Светлане Дружининой фотографии
Иван Ургант отказал Светлане Дружининой фотографии
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