Алексей Чадов и Агния Дитковските стали ведущими шоу для разведенных пар

Летом 2017 года Агния Дитковските
и Алексей Чадов
официально расторгли брак
, хотя о расставании пара объявила еще в 2015 году. Несмотря на развод, актеры поддерживают дружеские отношения и регулярно работают вместе. В этом году актеры стали ведущими нового шоу «Союзники» на телеканале СТС.
Восемь разведенных пар (с общим ребенком в анамнезе) провели 12 недель на вилле, расположенной на берегу океана на Шри-Ланке. В течение этого времени участники прошли 25 испытаний, в числе которых и поедание насекомых, и приезд тещи, и многое другое. Чем скорее экс-супруги учились быть союзниками, тем ближе они становились к главному призу - 10 миллионам рублей. И этот приз должен достаться их ребенку.
«Наш проект - поучительная история, как для меня, так и для тех, кто будет его смотреть. В первую очередь, потому что напоминает нам о главной задаче родителей - научиться договариваться, вместе отдыхать и работать. Например, мы с Алексеем еще до этого реалити стали союзниками. И все это ради нашего сына Федора»
, - рассказала Агния.
«На самом деле я очень понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через все это. У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное - двигаться дальше и продолжать наше общее дело - воспитание сына. Я искренне желаю героям проекта поскорее пройти этот непростой, но очень важный и нужный период, чтобы в итоге прийти к такому же взаимопониманию»
, - добавил Алексей.
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