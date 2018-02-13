«Умирать… Но еще рано»: обнародовано любительское видео с Людмилой Гурченко

В очередном выпуске передачи «Пусть говорят», посвященном Людмиле Гурченко, близкий друг актрисы фотохудожник Аслан Ахмадов обнародовал уникальные видео с ее участием.
«Мне подарили видеорегистратор в машину, он лепился присоской к стеклу, постоянно падал, но продолжал что-то записывать. В какой-то момент я разозлился, кинул его в бардачок, а вспомнил о нем лишь тогда, когда решил продавать машину. Я разбирал ее и обнаружил флешку. То, что она содержала, ввергло меня в шок, там были видеозаписи с Люсей», — рассказал Ахмадов.
На видео Людмила Марковна рассуждает на различные темы, в том числе затрагивает тему собственной смерти.
«Умирать… Но еще рано. Я пока не сшила последнее платье, там еще килограмма полтора бус. Аслан, ты должен меня загримировать, надеть на меня это платье. Хочу, чтобы все было очень вежливо, деликатно на похоронах. Должно быть много цветов, но не у лица! Пусть люди их потом разберут, я всегда раздаю букеты. Только хочу, чтобы все быстро было, у меня лицо должно быть свежее. Некоторые, конечно, будут говорить: «Вот, с возрастом она ничего стала, помудрела, но свежести той уже нет», — такими видела свои похороны актриса.
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