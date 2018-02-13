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«Надо знать, что такое еврейская мама»: Геннадий Хазанов рассказал о своей матери

13 февраля
2018 год

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13 февраля 2018
Гостем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал юморист и актер Геннадий Хазанов. В интервью Геннадий Викторович рассказал о своей семье, обиде на отца и единокровных братьев.

Мать Хазанова Ираида Моисеевна воспитывала сына одна - вскоре после его рождения отец будущего юмориста ушел из семьи.

«Надо знать, что такое еврейская мама…Она прожила очень долгую, нелегкую жизнь. Сказать, что у нас были безоблачные отношения, я не могу. В детстве часто задавал себе вопрос: «Она любит меня? Или же любит себя во мне?».

«Надо знать, что такое еврейская мама»: Геннадий Хазанов рассказал о своей матери

«В разные минуты казалось по-разному. Она пыталась, как могла, вкладывать в меня душу. Но как только у меня представилась возможность покинуть дом, я это сделал, не раздумывая, практически в 24 года», – вспоминает Геннадий Викторович.

Мать холодно приняла невестку Злату и даже после рождения Алисы Хазановой Ираида Моисеевна редко захаживала в гости к сыну и его семье. А вот с тещей у Хазанова установилась родственная связь: «Она была удивительной женщиной, добрая, очень светлая. Всегда занимала мою сторону в спорах, но вот теперь ее нет… Я остался один, приходится отстаивать себя самому».

Ирония судьбы в том, что Геннадий Викторович жил в одном доме со своим отцом, но долгое время даже не знал об этом.

«Так получилось, что в 36 лет я получил квартиру в 14-этажной башне на Якиманке. Понятия не имел, что в этом же доме на 6-м этаже живет мой папа, потом соседка мне рассказала. А он, я уверен, сразу меня узнал, это абсолютно точно. Он видел меня, свою внучку Алису, когда она гуляла, но сам никогда не подходил ни к ней, ни ко мне. Я его не осуждаю, у каждого в жизни есть своя мотивация, люди не совершают беспричинных поступков, значит, есть что-то такое, что помешало папе тогда. Мама не знала о том, где живет отец, сто процентов. Она нечасто гостила в моем доме. Вполне возможно, папа просто не разглядел в этой женщине ту, от которой у него есть сын. Мама никогда со мной не обсуждала его, в нашей семье было не принято. Как-то раз я попытался заговорить о папе, в начале 80-х, но быстро понял, мама не хочет беседовать на эту тему».

У Геннадия Хазанова есть старшая единокровная сестра и два младших единокровных брата, с которыми артист не желает поддерживать отношения.

«Я видел интервью одного из братьев. Он там объяснял, почему отец оставил мою маму и ушел к другой женщине. Вопросы, которые я хотел ему задать, уже не нужны были, я все понял после прочтения. Брат ответил журналистам на все. В той статье было много неуважительного по отношению к моей матери».

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«Надо знать, что такое еврейская мама»: Геннадий Хазанов рассказал о своей матери фотографии
«Надо знать, что такое еврейская мама»: Геннадий Хазанов рассказал о своей матери фотографии
«Надо знать, что такое еврейская мама»: Геннадий Хазанов рассказал о своей матери фотографии
«Надо знать, что такое еврейская мама»: Геннадий Хазанов рассказал о своей матери фотографии
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