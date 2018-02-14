Василий Ливанов выразил сомнения по поводу вменяемости Армена Джигарханяна

Актер Василий Ливанов обсудил с газетой «Слово»
проблемы современного телевидения и его влияние на судьбы людей. В качестве наглядного примера был взят не затихающий скандал вокруг развода Армена Джигарханяна
с Виталиной Цимбалюк-Романовской.
Оказалось, что у Василия Ливанова, который давно дружит с Арменом Борисовичем, есть своя конспирологическая теория насчет всей этой истории. Во-первых, Ливанов очень обеспокоен душевным здоровьем Джигарханяна и не понимает, почему на это больше никто не обращает внимание. А во-вторых, Ливанов узнал от американских друзей, что у пасынка Джигарханяна Степана
(который является родным сыном бывшей жены актера Татьяны Власовой
) наметились крупные финансовые проблемы, что может быть напрямую связано с тем, что сейчас происходит с браком Виталины и Армена Борисовича. Учитывая живое участие в обсуждении этой темы Татьяны Власовой и самого Степана. И несмотря на то, что Ливанов презирает сплетни и то, как их обрабатывает СМИ, сам актер поделился изрядной долей интересных историй про своего друга.
«Меня ещё до Нового года очень встревожило то, что происходит вокруг Армена Джигарханяна и Виталины Цимбалюк-Романовской. Я увидел на экране бывшую жену Джигарханяна Татьяну Власову и стал слушать, что она говорит. Она такая всепонимающая, всепрощающая с фальшивым смирением, совершенно ей не идущим, с бездарно изображённым рассказом о том, как сложилась её жизнь. Ведущий, мужчина мальчукового типа, Борис Корчевников в конце передачи полез к ней со слюнявыми поцелуями. Всё это было отвратительно.
Позвонил после этого Армену, чтобы рассказать о своём впечатлении и как-то его поддержать. Был просто шокирован, потому что Армен — а мы много-много лет знакомы, и он вообще-то не матерщинник, а очень выдержанный человек — просто кричал, что ему не свойственно: «Все эти бабы, пусть они все сдохнут…». И крыл матом, не давая мне слова вставить. И я понял, что с ним — беда. Человек просто в морально-болезненном состоянии.
Потом пошёл этот бесконечный «сериал». Я себе не мог представить, чтобы Армен Джигарханян, любимый миллионами артист, сидел в сером больничном халате, у него висели криво отросшие усы, а он тыкал в объектив пальцем и орал: «Воровка! Посадить воровку!». После окончания работы над фильмом «Дон Кихот возвращается», мы с Арменом время от времени созванивались. Тогда я узнал, что он живёт совсем один: жена и Степан уехали в Америку. Его одиночество скрашивает только кот Фил. Я спросил: а общества кота тебе достаточно? И услышал в ответ: меня кот устраивает. Он с меня денег в Америку не тянет и врать не умеет»
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«В 2009 году с ним случился второй инсульт. Я узнал об этом, стал звонить ему домой, трубку брала Виталина. Так у нас состоялось телефонное знакомство. И она мне на протяжении довольно долгого времени говорила, что Армен Борисович пока не может разговаривать по телефону. Наконец, наступил день, когда Армен взял трубку. И вот что я от него услышал: «Вася, я уже не мог бы никогда разговаривать ни с кем, если бы не Виталина! Она спасла мне жизнь, вытащила с того света». Это Армен сказал: «Я жизнью обязан этой молодой женщине».
Я подумал: какое счастье, что в жизни Армена, кроме кота Фила, появилась молодая женщина, которая тратит душевные и физические силы на то, чтобы тащить его с того света. Я был просто счастлив за Армена Борисовича, что такая женщина рядом с ним оказалась»
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«Я Армена знаю очень много лет, а с 1994 года, когда он начал заниматься организацией своего театра, я предложил ему сняться в образе Санчо Пансы в фильме, который я снимал. Мы вместе с ним искали деньги на фильм, встречались с разными людьми. Параллельно он занимался созданием театра. В 95-м году мы снимали с ним в Болгарии фильм «Дон Кихот возвращается».
Я хочу сказать, что у нас с Арменом было такое дружеское сближение. Когда Армен убеждал меня взять его сына Степана на небольшую роль, он мне сказал: «Степан — человек фатально невезучий, абсолютно безответственный, и то, что он снимется в фильме, его как-то укрепит». Уговорил. Армен обещал, что процесс работы Степана будет наблюдать сам. Мы снимали в Болгарии, на натуре… А потом случился престранный отъезд его супруги, покупка дома в Америке. Степан, кстати, — не родной сын Армена, он — сын Татьяны Власовой».
«Давным-давно наш общий знакомый говорил мне, что не понимает, как Армен смог усыновить Степана при живом отце. Может быть, тот отказался?.. Меня не это интересует. Меня интересует то, что произошло сейчас. Дело в том, что Армен занимался организацией своего театра. Татьяна, его тогдашняя жена, — по образованию вроде бы актриса. И, казалось бы, ей нужно было идти вместе с Арменом, поддерживать его, участвовать в работе с ним. У неё для этого были и профессиональные основания, а не только супружеские…
Ничего подобного — она оставляет Армена, уезжает в Америку, занимается там домом. После этого на телевидении заявляет, что она понятия не имела, что у него инсульт. Никто ей не сказал. Это наглое и циничное враньё!
Потом я узнал, опять же из передачи по телевидению, что Стёпа Джигарханян — один из игроков в покер международного уровня. У меня есть давние друзья в Америке. Я им позвонил. Оказалось, что у них есть общий знакомый в покерном мире. Выскажу версию, за которую не ручаюсь. Перескажу то, что слышал оттуда.
А версия такая. Стёпа очень крупно проигрался. А в международном покере ставки гигантские. И его мать Татьяна Власова вынуждена была продать дом…»
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