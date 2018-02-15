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Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода

15 февраля
2018 год

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15 февраля 2018
В этом году бывшие супруги Агния Дитковските и Алексей Чадов стали ведущими нового шоу «Союзники» на телеканале СТС. В связи с чем актеры рассказали журналу ОК! о своих отношениях, разводе, боязни потерять ребенка и о совместном отдыхе после расставания.

Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода

Актеры поженились в 2012 году. Тогда Агнии было 23 года, а Алексею 30 лет.

«Такая молодая я была. Время летит очень быстро, даже не успеваешь это осознать. В душе ты вроде как всё тот же ребенок, только события разные случаются, что-то с тобой происходит, но ты никак не можешь принять тот факт, что ты взрослеешь», - призналась Дитковските.

Чадов, наоборот, заявил, что в браке стал вести себя по-взрослому, особенно с рождением сына Фёдора.

«У меня появилась ответственность глобального масштаба — это сын, мальчик, мужчина, мой наследник, которого надо воспитать, которому многое нужно объяснить и рассказать. Я говорю в основном про духовное, про семейные ценности. Воспитать хорошего человека — это важно для меня».

После развода Алексей стал папой, который приезжает и уезжает. Но актер старается делать всё, чтобы не обделить ребенка вниманием.

Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода

«Во-первых, сын много времени проводит со мной, и если я свободен, то всё свое время посвящаю ему. А во-вторых, важно понимать, что в его возрасте мама всё-таки нужнее и важнее. И это чувствуется, и я на этот счет совершенно спокоен. Хочешь к маме — пожалуйста. Как мальчика я его понимаю. Я еще в тринадцать лет просил: «Мам, полежи со мной, массажик мне сделай». Здесь этому перечить нельзя ни в коем случае. И мы выстраиваем наши отношения таким образом, чтобы мальчику было комфортно. Мы, понятно, взрослые, мы разберемся, что да как. Мы и отдыхать вместе ездим, а некоторым это вообще кажется очень странным», - сказал Чадов.

Агния призналась, что в своих отношениях они с Алексеем прошли тернистый путь.

«Мы, как все молодые пары, расходились несколько раз, чтобы подумать, как дальше жить. Разошлись после трех лет совместной жизни где-то на год, потом опять сошлись, потом расстались, сошлись и сразу поженились».

О сложностях, с которыми актеры столкнулись при расставании.

«У нас был маленький ребенок. Я же сам вырос без отца, и для меня полноценность семьи — это важнейший фактор. Поэтому, чтобы прийти к этому легкому и вроде бы веселому застолью, как сейчас у тебя дома, мы с Агнией прошли через многое. Я про себя скажу: меня эта ситуация потрепала, конечно. Но, безусловно, бывают истории и более серьезные, когда дети страдают по-настоящему, когда родители категорически не принимают друг друга и их родственники воюют постоянно между собой. Масса таких примеров», - сказал Чадов.

«А с другой стороны, когда расставание бывает простым? Когда тебя это не дергает, когда это тебя не трогает? Особенно когда ты понимаешь, что любовь-то действительно была, и, наверное, она была настолько сильная и настоящая, что такой уже, видимо, и не доведется испытать. Это я про себя сейчас говорю, про те эмоции, которые я испытала с Лёшей. Вот знаешь, когда встречаешь человека и у тебя нет вопросов «кто он?», «что он?», «сколько он зарабатывает?». Ты просто встретил его, полюбил и идешь с ним рука об руку. Это и беда, наверное, потому что теперь я ищу не меньших эмоций», - призналась Дитковските.

О взаимоотношениях после развода.

«У нас отношения хорошие, замечательные, человеческие. Я горжусь мамой Фёдора, она хорошая мама, и она растет в этом своем звании, если можно так выразиться. Так что у нас прекрасные отношения, единственное — мы вот такая американская модель семьи», - отметил Алексей.

Чадов также рассказал, как его новая женщина относится к тому, что он ездит отдыхать с бывшей женой и ребенком.

«С пониманием. Я же не для себя это делаю. Мне для себя отдыхать вообще не интересно. А вот для сына, для семьи… Вижу, как сын и мать счастливы вместе, и получаю от этого огромное удовольствие».

Бывшие супруги не смогли сформулировать причину своего расставания, но подчеркивают, что в их отношениях присутствовало слишком много внимания извне.

«Чем дальше, тем больше я узнаю, сколько завистников вокруг. Людям ничего не стоит оговорить человека, оклеветать его, сказать: слушай, а твоя-то там... Так было и с нами», - призналась Агния.

Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода

О том, как попали в проект «Союзники» на СТС.

«Фатима, один из продюсеров шоу, рассказывала, что на каком-то сайте увидела нашу совместную фотографию с заголовком «Пара объединилась ради ребенка» (мы вместе отдыхали в Италии), а это и был лозунг будущей программы», - поведала Дитковските.

О проекте.

«Смысл в том, что разведенные пары борются между собой, зарабатывают десять миллионов рублей для своих детей, которые они смогут потратить, когда детям исполнится восемнадцать. Это что-то вроде «Последнего героя», то есть тут достаточно жесткие физические испытания, которые бывшие мужья и жены должны пройти вместе. Съемки проходили на Шри-Ланке в течение трех месяцев. Многие приехали просто в жутких отношениях, буквально ненавидя друг друга, они поначалу даже видеть друг друга не могли, не то, что разговаривать», - высказалась Агния.

Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода

«На мой взгляд, это очень оригинальное реалити-шоу. В первую очередь оно связано с настоящими эмоциями, это невозможно сыграть или сымитировать. За этим интересно наблюдать. Были пары, которые больше десяти лет прожили вместе, потом развелись, и вот они заново, во имя ребенка, встречаются в этих спартанских условиях, чтобы пройти испытания, которые только близкие люди могут выдержать. Причем их дети остались в России и общаться по телефону они могли только по расписанию. Все герои — не актеры, они не умеют играть на публику. Я видел, как сорокалетние мужики плачут. Это, конечно, дорогого стоит», - рассказал Чадов.

По словам актеров, после развода оба боялись потерять ребенка. Алексей думал, что Агния не даст ему видеться с Федей, а она подозревала, что Чадов хочет забрать у нее сына. Пережив этот кризис, актеры выяснили отношения и даже работали вместе.

«Мы с моим другом, продюсером Альбертом Могиновым, задумали спектакль. Проблема была в актрисе. Все, кого хотели пригласить, на тот момент были заняты, а выпускать спектакль надо было в любом случае. И вот мы как-то сели — думаем, и вдруг Альберт говорит: а что, если твоей жене бывшей предложить? Я тогда подумал, что это хорошая идея. Во-первых, Агния подходит на эту роль, во-вторых, там история про молодую пару на грани развода. В общем, всё сложилось. У Агнии как раз было свободное время, и она согласилась», - рассказал Алексей.

«Мы к этому времени уже через многое прошли. А работать вместе нам всегда было легко. И не скрою, я понимал, что Федя сможет ездить с нами на гастроли и видеть папу и маму вместе. Так что я в этом смысле корыстный человек».
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Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода фотографии
Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода фотографии
Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода фотографии
Алексей Чадов и Агния Дитковските рассказали о своих отношениях после развода фотографии
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