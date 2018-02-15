Карина Мишулина решила оспорить результаты ДНК-теста, проведенного Тимуром Еремеевым

Страсти в семействе Мишулиных не утихают. Судебный процесс
ничего не решил. Теперь Карина Мишулина
решила провести собственное расследование и выяснить, как Тимур Еремеев
доказал родство с ее знаменитым отцом.
В студии передачи «Андрей Малахов
. Прямой эфир» выяснилось, что исследование биоматериала Спартака Мишулина
было проведено неверно. Карина заявила, что проведен повторный ДНК-тест в Швеции.
Биоматериал Спартака Мишулина для исследования был взят с костюма Карлсона, который нашли Тимур Еремеев с мамой. Многие сомневаются в правильности проведения ДНК-теста и утверждают, что Еремеев лжет. Специальный корреспондент программы «Вести» Александр Карпов взялся за это дело и прояснил ситуацию.
«Что конкретно там происходило, никто не разбирается. Мы приехали в семью к Мишулиным и посмотрели фотографии, на которых они все вместе. А потом мы посмотрели костюм. По сути, это старые тряпки, которые 12 лет пролежали в подвале»
, - заявил журналист.
По этому поводу также высказался судмедэксперт Виктор Колкутин.
«За 12 лет разрушается ДНК. Если идет речь о биологическим выделениях, у них очень маленький срок идентификации»
, - сообщил специалист.
Разбирательства с Тимуром Еремеевым серьезно повлияли на состояние здоровья вдовы Спартака Мишулина - Валентины. Карина Мишулина не раз признавалась, что ее мама сильно переживает. Сама женщина рассказала о своих впечатлениях от судебных заседаний.
«Я в первый раз оказалась в такой ситуации, судебной. Я была в ужасе. Когда их адвокат стала говорить такие вещи ужасные, ни одного слова правды, я просто выскочила оттуда, как ошпаренная
», - поделилась вдова Мишулина.
По ее словам, если бы у ее супруга появилась любовница, она бы тут же об этом узнала.
Журналист Карпов встретился с экспертом, который подтвердил результаты ДНК-теста Еремеева. Однако профессор отказался объяснять тот факт, что он поставил подпись под фальшивыми данными.
Обострились снова и отношения Тимура Еремеева и Карины Мишулиной. Тимур обвиняет сестру в том, что она пиарится на этой ситуации. Однако Карина заявляет, что ей это не нужно.
«Зачем ты привлекаешь внимание, если тебе не нужно. Иди сделай судебную экспертизу и живи спокойно»
, - прокомментировала Мишулина один из последних постов Еремеева в социальной сети.
Однако когда редакторы передачи связались с Тимуром перед съемками программы, он сказал, что не враждует с Кариной.
«У меня с сестрой нет конфликта. В принципе, мне не хочется говорить на эту тему, потому что я немного устал»
, - сказал актер.
С подачи Мишулиной в Стокгольме уже провели повторный анализ ДНК, а костюм Спартака Мишулина был отправлен на экспертизу во Флориду.
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