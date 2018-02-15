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Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта

15 февраля
2018 год

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15 февраля 2018
Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за прошлогоднего выпуска программы «Вечерний Ургант». Телецелитель считает, что Иван Ургант опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию. Теперь Кашпировский требует у канала полмиллиона рублей.

Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта

Выпуск, указанный в иске, вышел в эфир в январе 2017 года. В ходе программы Ургант прочитал новость о коте-экстрасенсе, а затем показал фотожабу, где к изображению кота приклеили лицо Кашпировского.

Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта

«Из меня был бы неплохой гипнотизер. Я умею смотреть со значением и думать ни о чем. Бизнесмен из Благовещенска продал своего кота-экстрасенса за пять миллионов рублей. Ну что, повезло мужику. Встретил еще одного сумасшедшего. Дело в том, что объявление о продаже питомца он разместил на сайте бесплатных объявлений. Чтобы пять миллионов как одна копеечка. В описании было указано: «Кот, видит привидения. Может определять и лечить все болезни, привлекать мужей и жен, отваживать любовниц, притягивать удачу и богатство». Кота приобрела владелица одного из местных салонов экстрасенсорных услуг», – сказал тогда телеведущий.

Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта

«Даже фотография является лечебной. Убедительная просьба ставить ботинки поближе к экранам, сейчас этот кот их зарядит. Кошачий юмор. Где-то вдалеке засмеялся Куклачев».

Целитель юмора не оценил. По его мнению, подобные шутки отбрасывают тень на его репутацию. Поэтому Кашпировский требует извинений от руководства канала и денежную компенсацию.

«Кашпировский просит опровержения и компенсации в 500 тысяч рублей. В передаче от 31 января был рассказ об интернет-пользователе, который продал за 5 млн рублей кота-экстрасенса. Сюжет сопровождал коллаж, где лицо Кашпировского было наложено на фотографию кота. А опровергнуть Кашпировский просит сведения, которые касаются самого кота», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Но не только Кашпировский остался недоволен этим выпуском. Претензию к Первому каналу направил и бывший владелец кота-экстрасенса, но не по собственному желанию, а по велению своего питомца. Он утверждает, что до сих пор поддерживает мысленную связь с животным.

В свежем выпуске вечернего шоу Иван Урган прокомментировал инцидент, предположив, что Анатолий обиделся, потому что ему не понравилась порода кота с его лицом.

«Помимо денег Кашпировский потребовал от представителей Первого канала выступить с опровержением, так как показанный в эфире юмористической передачи снимок мог навредить его деловой репутации. Мы не подозревали, что можем навредить деловой репутации Анатолия. Потом мы подумали и обсудили эту ситуацию. Представьте, человек заболел и думает, куда ему лучше обратиться в 21-м веке: к профессиональной медицине или к человеку, который 30 лет назад лечил всех по телевизору сеансом гипноза. Выбор очевиден: конечно, к этому человеку. Он собирается, ищет адрес Кашпировского… и тут появляется эта фотография. Как доверять такому врачу, которому нельзя даже обувь свою оставить?», - отшутился ведущий.

Однако свои извинения Иван все же принес оскорбленному Кашпировскому. Правда, в своеобразной манере.

«Это серьезные вещи, на нас подали в суд. С одной стороны — Кашпировский с котом, с другой - Митя, мы с тобой. Булгаковская история получается. Надеюсь, никакого суда не состоится. Хочу извиниться перед Анатолием. Мы проявили невнимательность и непрофессионализм. По ошибке мы использовали не ту фотографию», - сказал Ургант и продемонстрировал снимок, который они должны были показать в том самом выпуске.

Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта

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Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта фотографии
Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта фотографии
Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта фотографии
Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Че Бурах   15.02.2018 - 18:18
Кашпировский прав. Хамов надо учить вежливости, если они не понимают. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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