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Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся

16 февраля
2018 год

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16 февраля 2018
Еще недавно Дженнифер Энистон жертвовала карьерой, дабы проводить больше времени со своим супругом Джастином Теру, хвастаясь, что счастлива в браке. Но спустя два с половиной года семейной жизни Энистон и Теру объявили о разводе.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся

«Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями», - гласит официальное заявление Дженнифер и Джастина.

«Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но, учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, - это неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу».
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Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся фотографии
Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся фотографии
Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся фотографии
Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся фотографии
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