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Клара Новикова рассказала о вредной привычке

16 февраля
2018 год

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16 февраля 2018
Актриса Клара Новикова не так давно стала героиней передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым и рассказала, что ее друг Леонид Каневский приобщил Клару к традиции – выпивать после спектакля.

Клара Новикова рассказала о вредной привычке

С актером Каневским она дружит уже много лет. Вот уже несколько десятилетий после спектакля Клара с Леонидом вместе выпивают. Такой у них ритуал, которому не может противостоять даже супруга Каневского – она без всякой ревности разрешает выпивать мужу с Новиковой.

«Леня меня не грузит, с ним легко общаться. После спектакля обязательно – рюмочка. Он, например, подсадил меня на вискарик. Особенно смешно, как Каневский предлагает сделать это после тяжелого трудового дня. Достает маленькую бутылочку, и мы выпиваем по глоточку иногда вдвоем, иногда втроем…», – рассказала Новикова.

Леонид тоже был гостем программы «Судьба человека», где подтвердил слова Клары. Актер заявил, что не видит их традиции ничего плохого, так как он компенсирует вредную привычку регулярными занятиями спортом.

В одном из интервью Новикова рассказывала, что порой выступления даются ей непросто. Однако юмористка находила в себе силы выступать даже в самые сложные периоды жизни. Когда в 2009 году муж Клары Новиковой Юрий Зерчанинов скончался в больнице, она была далеко, на гастролях.

«Мне врачи тогда сказали: «Вы ничего не можете сделать». Но к Юре приходила дочка Маша, сестра двоюродная, и я поехала на гастроли. После одного концерта вернулась в номер, в это время раздался звонок: «Беспокоят из Боткинской больницы, примите наши соболезнования». У меня упал телефон, разбился. Я прилетела на следующий день, мы, конечно, помянули его. Это было так светло, мы вспоминали его смешным, нелепым. Юра был живым, очень живым человеком», – поведала актриса.

Не раз Новикова говорила, что на сцене привыкла отдаваться зрителю полностью.

«Есть профессия. И ты раз за разом выходишь к зрителю. Для меня великое счастье – все высказать со сцены, что происходит и со мной в том числе. Бывают поводы грустные, а случаются радостные. Как-то была на гастролях в Израиле, а в антракте звонит дочка: «Мама, ты только не беспокойся, не падай в обморок, мы с Борей расписались».
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Клара Новикова рассказала о вредной привычке фотографии
Клара Новикова рассказала о вредной привычке фотографии
Клара Новикова рассказала о вредной привычке фотографии
Клара Новикова рассказала о вредной привычке фотографии
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№ 1
avorado (Москва)   17.02.2018 - 04:47
Это когда денежка есть, да понемножку и не в одиночестве, и в спокойном состоянии души :) ... не у всех такое получается :( ... и лучше не вискарь, а пиво, например :) или на лыжах... :) ... или там серфинг,... читать далее>>
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