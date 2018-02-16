Владимир Мединский высказался о скандале вокруг театра Джигарханяна

Вслед за Василием Ливановым беспокойство
по поводу скандала вокруг Армена Джигарханяна
высказал министр культуры РФ Владимир Мединский
. Правда, министра волнует не развод актера, а ситуация с театром Джигарханяна.
На днях Владимир Мединский выступил во ВГИКе с лекцией на тему «Движение российского кино. Итоги 2012-2017». По окончании выступления министр ответил на вопросы слушателей. Оказалось, что многие обеспокоены ситуацией с театром Джигарханяна. Поэтому Мединскому был задан вопрос: «Как вы относитесь к скандалу, который происходит в театре Джигарханяна? И какое будущее ждет этот театр?»
«Упаси Господи, я никак не отношусь к театру Джигарханяна, поэтому оставлю этот вопрос без комментариев. Это не театр федерального подчинения, к счастью, в наших театрах такие вещи невозможны. Надо в Москве с этим разбираться. Скажу честно, я обращал внимание на ситуацию в этом театре департамента по культуре Москвы. Надеюсь, они примут взвешенное решение»
, – ответил министр.
Армен Джигарханян ранее отправил заявление в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его театр от разгоревшегося скандала. Однако руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский заявил, что театр рискам не подвержен.
«Для театра пока я не вижу каких-то угроз. А то, что не является вопросами самого театрального учреждения, в данном случае это уже личное дело Армена Борисовича, и мы в данном случае никак ни повлиять, ни прокомментировать здесь ничего не можем»
, – заявил Кибовский.
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