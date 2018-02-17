Елена Яковлева переживает за своего сына

Елена Яковлева
неоднократно рассказывала в интервью о своем сыне Денисе Шальных. Татуированный с головы до ног парень не раз становился объектом обсуждений в сети, но Елена всегда защищала его. Недавно актриса дала интервью журналу «7 Дней», где рассказала, чем сейчас занимается её единственный ребенок.
По словам Елены, Денис несколько раз переходил из одного учебного заведения в другое, но так и не нашел занятия по душе.
«Выбор его профессии – мука адовая для меня. Потому что тот институт, в который я с супругом уговорила его поступать, Денис бросил. Мы понимали, что сейчас происходит потеря людей. Многие говорили: «А зачем учиться, если работать негде?». В Лондон даже его отправили. Но Денис сказал, что там дают знания, которые на родине не пригодятся, смысла в обучении нет»
, – рассказала актриса.
Вернувшись в Россию, парень не на шутку увлекся бодибилдингом. Но через некоторое время спорт ему тоже наскучил.
«Вот это, конечно, для меня было открытие. Я думала, что у человека не хватит терпения заняться собой, но у него такая сила воли оказалась. У Дениса даже были первые выступления, правда, неудачные, но главное, что он попробовал, достиг каких-то результатов. Сейчас это хобби прошло. Ему что-то другое теперь нужно, творческое. Денис говорит: «Мам, смотри какой пластический грим! Я хочу заниматься пластическим гримом!»
, – поделилась Яковлева.
Однако актриса считает, что из Дениса получился бы прекрасный врач.
«Если бы он пошел в медицинский институт, был бы хорошим доктором. Как-то я сопровождала Дениса к ухо-горло-носу. Когда он, сыпя терминами, стал рассказывать о предположениях по поводу своей болезни, врач меня спросил: “На каком курсе мединститута учится ваш сын?”»
.
«В общем, кидает пацана… Но я думаю, что он найдет свое место в жизни. Но должен он сделать это сам, сам определиться с этим вопросом, свою голову не приставишь»
, – подытожила Елена.
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