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Елена Яковлева переживает за своего сына

17 февраля
2018 год

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17 февраля 2018
Елена Яковлева неоднократно рассказывала в интервью о своем сыне Денисе Шальных. Татуированный с головы до ног парень не раз становился объектом обсуждений в сети, но Елена всегда защищала его. Недавно актриса дала интервью журналу «7 Дней», где рассказала, чем сейчас занимается её единственный ребенок.

Елена Яковлева переживает за своего сына

По словам Елены, Денис несколько раз переходил из одного учебного заведения в другое, но так и не нашел занятия по душе.

«Выбор его профессии – мука адовая для меня. Потому что тот институт, в который я с супругом уговорила его поступать, Денис бросил. Мы понимали, что сейчас происходит потеря людей. Многие говорили: «А зачем учиться, если работать негде?». В Лондон даже его отправили. Но Денис сказал, что там дают знания, которые на родине не пригодятся, смысла в обучении нет», – рассказала актриса.

Вернувшись в Россию, парень не на шутку увлекся бодибилдингом. Но через некоторое время спорт ему тоже наскучил.

Елена Яковлева переживает за своего сына

«Вот это, конечно, для меня было открытие. Я думала, что у человека не хватит терпения заняться собой, но у него такая сила воли оказалась. У Дениса даже были первые выступления, правда, неудачные, но главное, что он попробовал, достиг каких-то результатов. Сейчас это хобби прошло. Ему что-то другое теперь нужно, творческое. Денис говорит: «Мам, смотри какой пластический грим! Я хочу заниматься пластическим гримом!», – поделилась Яковлева.

Однако актриса считает, что из Дениса получился бы прекрасный врач.

«Если бы он пошел в медицинский институт, был бы хорошим доктором. Как-то я сопровождала Дениса к ухо-горло-носу. Когда он, сыпя терминами, стал рассказывать о предположениях по поводу своей болезни, врач меня спросил: “На каком курсе мединститута учится ваш сын?”».

«В общем, кидает пацана… Но я думаю, что он найдет свое место в жизни. Но должен он сделать это сам, сам определиться с этим вопросом, свою голову не приставишь», – подытожила Елена.
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Елена Яковлева переживает за своего сына фотографии
Елена Яковлева переживает за своего сына фотографии
Елена Яковлева переживает за своего сына фотографии
Елена Яковлева переживает за своего сына фотографии
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№ 1
Зажигалочка (Лучший город Земли)   17.02.2018 - 00:34
А какой мальчик миленький. Был. Когда-то. читать далее>>
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