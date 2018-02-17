«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое

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Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Довлатов» Алексея Германа-младшего Хроника растерянности русской культуры

Обзор сериалов 13 свежайших иностранных сериалов: фантастика, история и триллеры Чего нам ожидать и что смотреть прямо сейчас

Новости кино Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty Стефано Соллима ведёт переговоры с компанией Activision Blizzard.

Новости кино «Трансформерам» грозит перезагрузка Студия Paramount заключила с Hasbro новый договор, согласно которому производитель игрушек получил полный творческий контроль над киносерией.

История театра По следам первых ролей О профессии актера, о первых ролях на подмостках студийного или профессионального театра.