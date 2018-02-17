«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое

На пресс-конференции по случаю выхода своего нового альбома «Время N» Борис Гребенщиков
поделился впечатлениями от сценария фильма «Лето» Кирилла Серебренникова
. Фильм по мотивам биографии Виктора Цоя
все еще снимается, но Борис Борисович уже ознакомился со сценарием и нашел его «лживым», а сценариста Михаила Идова
- прекрасным кандидатом для работы в КГБ.
«У меня не было возможности говорить с Кириллом, потому что мы толком не знакомы. Я два раза очень мило говорил с Ильей
(Илья Стюарт
, продюсер фильма - прим. ред.). Илья мне лично сказал, что там не будет упоминаться фамилия и имя Гребенщикова, и не будет моих песен. Я читал сценарий, который они мне прислали, и я им сразу написал, что сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. У нас была другая мотивация. У него в сценарии представлены хипстеры, сегодняшние московские хипстеры, которые кроме как *** [заниматься сексом] за чужой счёт, больше ничего делать не хотят. Ни к Майку
(Науменко - прим. ред.), ни к Цою, ни к Наташе
(жена Майка Науменко - прим. ред.), ни к кому-либо из нас этот сценарий не имеет ни малейшего отношения».
«Человек, который писал этот сценарий, он даже не был на этой планете. У него совсем другое в голове. Он не понимает, как люди могут жить так. Живи он в те времена, он служил бы в КГБ. Поэтому что будет из этого фильма, я не знаю - меня он не очень интересует. Я очень надеюсь, что Кирилла выпустят из тюрьмы, и у него все будет в порядке, но по поводу этого фильма у нас с ним согласия не будет никогда. Он видит одно, я вижу другое. Моя точка зрения, наверное, ближе к реальности, потому что я там был, а он нет».
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