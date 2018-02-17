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«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое

17 февраля
2018 год

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17 февраля 2018
На пресс-конференции по случаю выхода своего нового альбома «Время N» Борис Гребенщиков поделился впечатлениями от сценария фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. Фильм по мотивам биографии Виктора Цоя все еще снимается, но Борис Борисович уже ознакомился со сценарием и нашел его «лживым», а сценариста Михаила Идова - прекрасным кандидатом для работы в КГБ.

«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое

«У меня не было возможности говорить с Кириллом, потому что мы толком не знакомы. Я два раза очень мило говорил с Ильей (Илья Стюарт, продюсер фильма - прим. ред.). Илья мне лично сказал, что там не будет упоминаться фамилия и имя Гребенщикова, и не будет моих песен. Я читал сценарий, который они мне прислали, и я им сразу написал, что сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. У нас была другая мотивация. У него в сценарии представлены хипстеры, сегодняшние московские хипстеры, которые кроме как *** [заниматься сексом] за чужой счёт, больше ничего делать не хотят. Ни к Майку (Науменко - прим. ред.), ни к Цою, ни к Наташе (жена Майка Науменко - прим. ред.), ни к кому-либо из нас этот сценарий не имеет ни малейшего отношения».

«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое

«Человек, который писал этот сценарий, он даже не был на этой планете. У него совсем другое в голове. Он не понимает, как люди могут жить так. Живи он в те времена, он служил бы в КГБ. Поэтому что будет из этого фильма, я не знаю - меня он не очень интересует. Я очень надеюсь, что Кирилла выпустят из тюрьмы, и у него все будет в порядке, но по поводу этого фильма у нас с ним согласия не будет никогда. Он видит одно, я вижу другое. Моя точка зрения, наверное, ближе к реальности, потому что я там был, а он нет».

«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое
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«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое фотографии
Кадр из фильма Лето
«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое фотографии
«Ложь от начала до конца»: Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Викторе Цое фотографии
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обсуждение >>
№ 1
brocard (Москва)   18.02.2018 - 02:31
Судя по представленной фотке, на Майка больше смахивает парень слева от "Цоя", видимо, Рыба по сюжету. Кто там будет играть Майка? В нем важнее его интеллигентность, а не внешнее сходство... В... читать далее>>
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