Пенелопа Крус меняет финалы сказок из-за преобладающего в них «мачизма»

Во второй сезоне «Американской истории преступлений»
, посвященном истории убийства Джанни Версаче, сестру модельера Донателлу Версаче сыграла Пенелопа Крус
. В интервью журналу «Porter» актриса рассказала о том, как получала разрешение на роль у Донателлы, и о гендерно правильном воспитании своих детей.
О роли сказок в воспитании детей:
«Сказки очень важны, потому что это первые истории, которые вы слышите из уст родителей. Когда я читаю своим детям на ночь, всегда меняю окончание некоторых известных историй. В «Золушке» и «Спящей красавице» много мачизма. Это может повлиять на то, как дети видят мир. Они начинают думать, что мужчины решают все. В моей истории о Золушке на предложение принца выйти замуж она отвечает: «Нет, спасибо, потому что я не хочу быть принцессой, а хочу стать космонавтом или поваром».
На предложение Райана Мерфи
сыграть Донателлу Версаче, Крус ответила, что должна сделать один важный звонок. Актриса позвонила Донателле, чтобы получить ее «благославение» на роль.
«Я сказала ей, что чувствую огромную ответственность, получив предложение играть человека, который не только жив, но и которого я очень уважаю. Она ответила, что если проект начат, то она счастлива, что именно я сыграю ее в нем. Ее слова подарили мне ощущение свободы. Думаю, по моему голосу она поняла, что все будет сделано с уважением».
О трудностях в работе над образом Донателлы Версаче:
«Ее голос намного ниже, чем у меня, поэтому в течение нескольких месяцев я работала с фониатром. Меня не интересовала карикатура или имитация. Я хотела, чтобы зритель видел Донателлу, даже когда она просто сидит в кресле… Мы с Эдгаром Рамиресом
(исполнитель роли Джанни Версаче - прим. ред.) слушали много оперы и Принса».
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