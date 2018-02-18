Берлинале-2018: Светлана Ходченкова, Елена Лядова и Роберт Паттинсон

Лайфстайл
Блеск и нищета красных дорожек
Лайфстайл
«Золушка» в изводе актрисы хочет стать космонавтом
Лайфстайл
По мнению музыканта, у Михаила Идова сложилась бы карьера в КГБ
Фестивальная колонка
Хроника растерянности русской культуры
Обзор сериалов
Чего нам ожидать и что смотреть прямо сейчас
Ролики фильмов
Новости кино
Стефано Соллима ведёт переговоры с компанией Activision Blizzard.
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Студия Paramount заключила с Hasbro новый договор, согласно которому производитель игрушек получил полный творческий контроль над киносерией.
История театра
О профессии актера, о первых ролях на подмостках студийного или профессионального театра.
Фестивальная колонка
Главная тема
Сладкая жизнь, смерть Сталина, миф о Че Геваре, мюнхенская трагедия и многое другое
Ролики фильмов
Песня от Шуры
и Левы
написанная специально для новой комедии от «Квартета И».
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