Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Берлинале-2018: Светлана Ходченкова, Елена Лядова и Роберт Паттинсон

18 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2018
15 февраля в Берлине стартовал 68-й Берлинский Междунардный Кинофестиваль, открыл который новый анимационный фильм Уэса Андерсона «Собачий остров». На красной ковровой дорожке в этот вечер появились Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Лив Шрайбер, Эль Фаннинг, Грета Гервиг, Хелен Миррен, Даниэль Брюль и Патриша Кларксон.

Тильда Суинтон

Билл Мюррей

Даниэль Брюль с подругой

Патриша Кларксон

Эль Фаннинг и Хелен Миррен

Грета Гервиг

Хелен Миррен

На второй день смотра Роберт Паттинсон и Миа Васиковска представили картину «Девица».

Миа Васиковска

Роберт Паттинсон

Но нас гораздо больше интересует третий день фестиваля и премьера фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов», на которую приехали исполнители главных ролей Светлана Ходченкова, Милан Марич, Елена Лядова, Данила Козловский (в сопровождении Ольги Зуевой) и Артур Бесчастный.

Берлинале-2018: Светлана Ходченкова, Елена Лядова и Роберт Паттинсон

После запоминающегося выхода в костюме рыбы на Каннском кинофестивале Светлана Ходченкова проделала работу над ошибками и появилась на Берлинале в элегантном черном бархатном платье.

Милан Марич и Светлана Ходченкова

Ольга Зуева и Данила Козловский

Артур Бесчастный

Елена Лядова
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Берлинале-2018: «Довлатов» Алексея Германа-младшего

Берлинале-2018: «Девица» братьев Зеллнер

Берлинале-2018: «Остров собак» Уэса Андерсона
Поиск по меткам
Берлинский кинофестивальблеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Уэс АндерсонАртур БесчастныйДаниэль БрюльМиа ВасиковскаГрета ГервигАлексей Герман (младший)Ольга Зуева (II)Патриция КларксонДанила КозловскийЕлена ЛядоваМилан МаричХелен МирренБилл МюррейРоберт ПаттинсонТильда СуинтонЭль ФаннингСветлана ХодченковаЛив Шрайбер
фильмы
ДовлатовОстров собак

фотографии >>
Светлана Ходченкова
Берлинале-2018: Светлана Ходченкова, Елена Лядова и Роберт Паттинсон фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Любовь Ескина   18.02.2018 - 03:10
Лучше всех одеты и обуты наши девчонки! И Ходченкова в её обалденном длинном платье и супербосоножках, и Зуева в красивом, тоже чёрном платье, и Лядова в элегантном костюме, прям леди-леди! Не... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Марина Ильичёва-Рыжакова
14 февраля ушла из жизни актриса Марина Ильичёва-Рыжакова.
Юрий Войтов
13 февраля скончался актер Юрий Войтов.
Дмитрий Соловьев
12 февраля умер актер Дмитрий Соловьев.

День рождения >>

Константин Григорьев
Светлана Данильченко
Алла Клюка
Замира Колхиева
Кристина Кучеренко
Алексей Осипов (II)
Ёла Санько
Аркадий Укупник
Тимофей Фёдоров
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Молли Рингуолд
Грета Скакки
Джон Траволта
Том Уисдом
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Привидение
мелодрама, мистика, фэнтези
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью