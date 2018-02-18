Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой

Сэр Эндрю Ллойд Уэббер
– один из самых известных композиторов XX столетия, создатель таких мюзиклов, как «Кошки», «Иисус Христос - суперзвезда» и «Призрак оперы», в марте отметит 70-летие. В связи с этим событием в Великобритании выходят его мемуары под названием Unmasked ("Без маски"). В своей книге откровений композитор признался, что он трижды пытался покончить жизнь самоубийством.
По словам Уэббера, впервые мысли о суициде посетили его в переходном возрасте. Будущий композитор боялся, что не сможет достичь желаемого успеха в музыкальной карьере.
«У меня началась депрессия, которой иногда подвержены творческие люди. Это был один из тех моментов, когда все казалось нелогичным»
, - пишет сэр Эндрю.
Тогда он сбежал из дома, захватив с собой смесь из сильнодействующих препаратов и энергетика. Но, доехав на автобусе до деревни Лавенем, Уэббер опомнился.
«Я просто понял, что не чувствую себя счастливым дома и не хочу ходить в школу. Вот и все»
.
Второй роковой случай произошел в 1960-е годы. В старшей школе он не прошел тест по военной подготовке, и командир наказал его.
«На этот раз я действительно выпил очень большую дозу аспирина, а когда меня откачал врач после передозировки, то спросил: "Какого черта ты это сделал? Ты же напугал своих родителей"»
.
Когда сэр Эндрю уже прослыл как успешный композитор, он начал страдать алкоголизмом. Однако четыре года назад, осознав всю пагубность этой привычки, Уэббер полностью отказался от спиртного.
В 2010 году композитор победил рак. Однако, по словам сэра Эндрю, его стал мучить новый недуг - боли в спине, которые смогли снова натолкнуть его на мысли о самоубийстве.
«Мне было настолько плохо, что у меня начались агония и отчаяние. Тогда опять вернулись мысли о самоубийстве. Я не мог спать по ночам и думал только об этом. У меня были все необходимые болеутоляющие, но ни одно из них не спасало. Я был готов выпить их все сразу».
Уэббер признался, что взять себя в руки ему помогла жена Мадлен Гердон. Супругам удалось найти хорошего остеопата, который за три месяца вернул его к полноценной жизни. Сэр Эндрю женат на Мадлен уже 27 лет.
«Когда я ее встретил, я как будто бы начал жизнь заново. Для меня словно открылась дверь в ту жизнь, которой я не знал до этого. Оказалось, что помимо премии "Тони" существует еще целый мир, и с ним меня познакомила Мадлен».
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