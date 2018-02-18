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Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой

18 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2018
Сэр Эндрю Ллойд Уэббер – один из самых известных композиторов XX столетия, создатель таких мюзиклов, как «Кошки», «Иисус Христос - суперзвезда» и «Призрак оперы», в марте отметит 70-летие. В связи с этим событием в Великобритании выходят его мемуары под названием Unmasked ("Без маски"). В своей книге откровений композитор признался, что он трижды пытался покончить жизнь самоубийством.

Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой

По словам Уэббера, впервые мысли о суициде посетили его в переходном возрасте. Будущий композитор боялся, что не сможет достичь желаемого успеха в музыкальной карьере.

«У меня началась депрессия, которой иногда подвержены творческие люди. Это был один из тех моментов, когда все казалось нелогичным», - пишет сэр Эндрю.

Тогда он сбежал из дома, захватив с собой смесь из сильнодействующих препаратов и энергетика. Но, доехав на автобусе до деревни Лавенем, Уэббер опомнился.

«Я просто понял, что не чувствую себя счастливым дома и не хочу ходить в школу. Вот и все».

Второй роковой случай произошел в 1960-е годы. В старшей школе он не прошел тест по военной подготовке, и командир наказал его.

«На этот раз я действительно выпил очень большую дозу аспирина, а когда меня откачал врач после передозировки, то спросил: "Какого черта ты это сделал? Ты же напугал своих родителей"».

Когда сэр Эндрю уже прослыл как успешный композитор, он начал страдать алкоголизмом. Однако четыре года назад, осознав всю пагубность этой привычки, Уэббер полностью отказался от спиртного.

В 2010 году композитор победил рак. Однако, по словам сэра Эндрю, его стал мучить новый недуг - боли в спине, которые смогли снова натолкнуть его на мысли о самоубийстве.

«Мне было настолько плохо, что у меня начались агония и отчаяние. Тогда опять вернулись мысли о самоубийстве. Я не мог спать по ночам и думал только об этом. У меня были все необходимые болеутоляющие, но ни одно из них не спасало. Я был готов выпить их все сразу».

Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой

Уэббер признался, что взять себя в руки ему помогла жена Мадлен Гердон. Супругам удалось найти хорошего остеопата, который за три месяца вернул его к полноценной жизни. Сэр Эндрю женат на Мадлен уже 27 лет.

«Когда я ее встретил, я как будто бы начал жизнь заново. Для меня словно открылась дверь в ту жизнь, которой я не знал до этого. Оказалось, что помимо премии "Тони" существует еще целый мир, и с ним меня познакомила Мадлен».
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Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой фотографии
Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой фотографии
Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой фотографии
Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой фотографии
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