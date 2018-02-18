Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова в адрес шоу «Звезды под гипнозом»

В начале февраля на Первом канале стартовало шоу «Звезды под гипнозом», где гипнолог-менталист Иса Багиров погружает в транс известных людей, а они в этом состоянии творят необъяснимые вещи.
С первого же выпуска неординарное шоу вызвало резонанс. До сих пор многие продолжают выражать сомнения по поводу того, насколько правдиво происходящее в студии передачи. Не остался в стороне и Стас Садальский
, который заявил, что «глупее и печальнее шоу трудно придумать»
.
Очередное мнение появилось на странице в Инстаграме резидента Comedy Club Гарика Харламова
. Он достаточно жестко раскритиковал шоу, назвав его «издевательством над здравым смыслом».
«Никогда не комментировал и не давал оценку передачам на других каналах, да и на ТНТ тоже. В силу разных соображений. Много коллег, знакомых и друзей делают контент. К разным передачам можно относиться по-разному. Есть откровенно удачные и откровенно не удачные, проходные и культовые. Передачи однодневки и многолетние чемпионы. На днях я увидел то, что не вписывается ни в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники, и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны... Человек щелкнул пальцами и мгновенно ввел 5 человек, включая Глызина, в глубочайший гипноз, заставляя всех показывать человека-паука, а спустя 40 минут неистового звиздеца никто из них якобы ничего не помнил. Ну, поооооожалуууйста... Я все понимаю, эфир, развлекалово и т.д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача «Звезды под кайфом»? «Звезды на Луне», «Звезды в плену», «Звезды какают»? Мне кажется, формат «Звезды что-то» уже исчерпал себя. Надо искать новые горизонты. Хотя и так сойдет. Жду гневных комментариев от защитников под гипнозом»
.
На призыв поспешил ответить ведущий программы «Звезды под гипнозом» Максим Галкин
.
«Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах»
- сказал Галкин. Впрочем, Максим, отказавшись от сарказма, все-таки заверил, что все происходящее в программе далеко от лицедейства и звезды действительно находятся под гипнозом, что бы кто ни говорил. «Мы были готовы к тому, что шоу вызовет споры, потому что многие моменты выглядят действительно невероятными, но, представьте себе, чудо бывает чудом, а не постановкой»
.
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