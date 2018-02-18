Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова в адрес шоу «Звезды под гипнозом»

18 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2018
В начале февраля на Первом канале стартовало шоу «Звезды под гипнозом», где гипнолог-менталист Иса Багиров погружает в транс известных людей, а они в этом состоянии творят необъяснимые вещи.

Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова в адрес шоу «Звезды под гипнозом»

С первого же выпуска неординарное шоу вызвало резонанс. До сих пор многие продолжают выражать сомнения по поводу того, насколько правдиво происходящее в студии передачи. Не остался в стороне и Стас Садальский, который заявил, что «глупее и печальнее шоу трудно придумать».

Очередное мнение появилось на странице в Инстаграме резидента Comedy Club Гарика Харламова. Он достаточно жестко раскритиковал шоу, назвав его «издевательством над здравым смыслом».

«Никогда не комментировал и не давал оценку передачам на других каналах, да и на ТНТ тоже. В силу разных соображений. Много коллег, знакомых и друзей делают контент. К разным передачам можно относиться по-разному. Есть откровенно удачные и откровенно не удачные, проходные и культовые. Передачи однодневки и многолетние чемпионы. На днях я увидел то, что не вписывается ни в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники, и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны... Человек щелкнул пальцами и мгновенно ввел 5 человек, включая Глызина, в глубочайший гипноз, заставляя всех показывать человека-паука, а спустя 40 минут неистового звиздеца никто из них якобы ничего не помнил. Ну, поооооожалуууйста... Я все понимаю, эфир, развлекалово и т.д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача «Звезды под кайфом»? «Звезды на Луне», «Звезды в плену», «Звезды какают»? Мне кажется, формат «Звезды что-то» уже исчерпал себя. Надо искать новые горизонты. Хотя и так сойдет. Жду гневных комментариев от защитников под гипнозом».

На призыв поспешил ответить ведущий программы «Звезды под гипнозом» Максим Галкин.

«Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах» - сказал Галкин. Впрочем, Максим, отказавшись от сарказма, все-таки заверил, что все происходящее в программе далеко от лицедейства и звезды действительно находятся под гипнозом, что бы кто ни говорил. «Мы были готовы к тому, что шоу вызовет споры, потому что многие моменты выглядят действительно невероятными, но, представьте себе, чудо бывает чудом, а не постановкой».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Максим Галкин попытался выяснить, за что его так невзлюбил Стас Садальский

Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта

Алексей Чадов и Агния Дитковските стали ведущими шоу для разведенных пар
Поиск по меткам
интернеттвтелешоу
персоны
Максим ГалкинСтанислав СадальскийГарик Харламов

фотографии >>
Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова в адрес шоу «Звезды под гипнозом» фотографии
Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова в адрес шоу «Звезды под гипнозом» фотографии
Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова в адрес шоу «Звезды под гипнозом» фотографии
Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова в адрес шоу «Звезды под гипнозом» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Lightpower (Москва)   19.02.2018 - 00:49
КСМ нормально отгрузили, ППКС)) Как вообще это можно смотреть? И кто это может смотреть? Пенсионерки-гадалки и шизофреники, всё правильно. Галкин вырос из "эстрадно-петросянского" юмора, Харламов... читать далее>>
№ 1
КСМ (Москва)   19.02.2018 - 00:24
Нет, нет, гневных комментариев по отношению к позиции Харламова не будет. Потому что я с ним полностью согласен. Но их армянское ТНТ и постоянная тяга ко всему ниже пояса, ничуть не лучше. Если выстроить... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Марина Ильичёва-Рыжакова
14 февраля ушла из жизни актриса Марина Ильичёва-Рыжакова.

День рождения >>

Руслан Ахметов
Игорь Воробьёв
Вадим Захарченко
Григорий Иванец
Алла Ларионова
Эльза Леждей
Ирина Лосева
Юрий Макеев
Павел Махотин
Бенисио Дель Торо
Джефф Дэниэлс
Ариэль Кеббел
Ли Марвин
Мерл Оберон
Рэй Уинстон
Седрик Хардвик
все родившиеся 19 февраля >>

Афиша кино >>

Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Привидение
мелодрама, мистика, фэнтези
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью