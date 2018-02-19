«Мне доставались образы старушек»: Эмилия Кларк о первых карьерных шагах

Эмилия Кларк
стала рекламным лицом нового аромата «The One» от Dolce & Gabbana. Актриса дала интервью журналу Elle, где поделилась впечатлениями от съемок рекламного ролика в Неаполе, а также рассказала, что во время учебы ей доставались лишь роли старушек.
Кларк поделилась, что больше всего в съемках ей нравилась атмосфера, царящая на улицах Неаполя.
«Атмосфера. Ее здесь создают люди. Зная это, режиссер нашего ролика Маттео Гарроне взял в массовку не профессиональных актеров, а местных жителей. Пока мы снимали, они занимались своими обычными делами: готовили еду, общались, гуляли и танцевали. Этим людям не нужны никакие кастинги. Даже перед камерой они не боялись быть настоящими - искренними, говорливыми и экспрессивными. Всякий раз, когда сюда приезжаю, убеждаюсь: если итальянец испытывает какую-нибудь эмоцию, он не станет держать ее в себе. Незамедлительно продемонстрирует окружающим свои чувства. Чего не скажешь о британцах. Нас принято считать скрытными и чопорными».
Также актриса рассказала, каким в ее представлении должен быть лучший день.
«Выходной! Когда не делаешь ровным счетом ничего. Никаких съемок! Хорошенько выспаться и отдохнуть - вот настоящее счастье. Если выходной удается провести дома, в Лондоне, зову на прогулку друзей или семью. Мы устраиваем променады по паркам (у нас в центре очень много красивых) и разговариваем обо всем на свете. И, конечно, важен завтрак - вкусный, долгий и в приятном месте. Иной раз - в хорошей компании и за душевной беседой - такие посиделки затягиваются до обеда».
Эмилия заявила, что если бы вручала премию «Женщина года», то непременно отдала бы ее своей маме.
«Моей маме — 100 %! Да-да, я, наверное, кажусь сейчас вам большим ребенком, но для меня мама действительно самая уникальная женщина: сильная, деловая — настоящая бизнесвумен».
Оказалось, что во время учебы в Лондонском драматическом центре Кларк играла вовсе не романтических героинь.
«Эти роли обычно отдавали другим девочкам-красоткам с курса. Ну а мне почему-то доставались образы бабушек-старушек. Впрочем, по театру я все равно ностальгирую. Было бы здорово однажды вернуться на сцену»
, - призналась актриса.
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