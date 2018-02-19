Блеск и нищета красных дорожек: Марго Робби, Анджелина Джоли и Виктория Боня

18 февраля в лондонском Альберт-Холле состоялась 71-я церемония вручения премии Британской Киноакадемии, или коротко BAFTA. Организаторы премии приняли эстафету у Золотых Глобусов
- на красной дорожке в этот вечер царил черный цвет. Пренебрегли дресс-кодом только супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и Виктория Боня
.
Помимо герцогини и Бони на этом параде женской солидарности блистали исчезающая на глазах Анджелина Джоли
, Дженнифер Лоуренс
, Марго Робби
, Сирша Ронан
, Сальма Хайек
, Эмма Робертс
, Натали Дормер
, Хелена Бонэм Картер
, Люпита Нионго
, Изабель Юппер
и многие другие.
Немножко ренессанса от Дженнифер Лоуренс.
И стрип-средневековья от Ани Тейлор Джой.
Черная Пантера Люпита Нионго.
Сирша Ронан мужественно пожертвовала собой, чтобы лишний раз доказать - платья с закрытым высоким воротом мало кому идут. А перегруженный (ассортиментом фактур в том числе) верх и сиротливый полупрозрачный низ платья вызывают разве что смутное чувство дискомфорта.
Хелене Бонэм Картер всё можно.
Анджелина Джоли стала ходячей
рекламой анорексии
иллюстрацией словосочетания "леди исчезает". Когда-нибудь останутся только губы и бюст.
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