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Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру

19 февраля
2018 год

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19 февраля 2018
Звезда «Голодных игр» и фильма «мама!» Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру, чтобы вплотную заняться добрыми делами.

Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру

Актриса намерена посвятить освободившееся время на активистскую деятельность - она уже сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая борется со взяточничеством в области политики и выступает за антикоррупционные законы.

Последним фильмом с Лоуренс в главной роли на данный момент станет «Красный воробей», в котором актриса сыграла русскую шпионку Доминику Егорову. Ее уход из кино продлится год.
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Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру фотографии
Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру фотографии
Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру фотографии
Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую карьеру фотографии
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