Звезда «Голодных игр»
и фильма «мама!» Дженнифер Лоуренс
приостанавливает актерскую карьеру, чтобы вплотную заняться добрыми делами.
Актриса намерена посвятить освободившееся время на активистскую деятельность - она уже сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая борется со взяточничеством в области политики и выступает за антикоррупционные законы.
Последним фильмом с Лоуренс в главной роли на данный момент станет «Красный воробей»
, в котором актриса сыграла русскую шпионку Доминику Егорову. Ее уход из кино продлится год.
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