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Ефремов командировал Яглыча на Луну

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2 февраля 2018
На днях в Центре документального кино состоялась премьера нового сериала телеканала СТС «Команда Б» - комедии о команде избранных неудачников, которая готовится к полету на Луну с легкой руки Михаила Ефремова.

Ефремов командировал Яглыча на Луну

Первые серии комедийного шоу зрителям представили исполнители главных ролей Владимир Яглыч, Ян Цапник, Карина Андоленко, Михаил Тарабукин, Сергей Баталов и Борис Дергачёв.

Анджелика Каширина

Борис Дергачев

Иван Чуйков

Карина Андоленко

Сергей Баталов и Ян Цапник

Ефремов командировал Яглыча на Луну

«Команда Б» стартует в телеэфире 19 февраля в 20:00
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