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2 февраля 2018
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Ефремов командировал Яглыча на Луну
Ефремов командировал Яглыча на Луну
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2 февраля 2018
На днях в Центре документального кино состоялась премьера нового сериала телеканала СТС
«Команда Б»
- комедии о команде избранных неудачников, которая готовится к полету на Луну с легкой руки
Михаила Ефремова
.
Первые серии комедийного шоу зрителям представили исполнители главных ролей
Владимир Яглыч
,
Ян Цапник
,
Карина Андоленко
,
Михаил Тарабукин
,
Сергей Баталов
и
Борис Дергачёв
.
«Команда Б»
стартует в телеэфире 19 февраля в 20:00
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