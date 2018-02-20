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Блеск и нищета красных дорожек: Марго Робби, Анджелина Джоли и Виктория Боня

20 февраля
2018 год

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20 февраля 2018
18 февраля в лондонском Альберт-Холле состоялась 71-я церемония вручения премии Британской Киноакадемии, или коротко BAFTA. Организаторы премии приняли эстафету у Золотых Глобусов - на красной дорожке в этот вечер царил черный цвет. Пренебрегли дресс-кодом только супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и Виктория Боня.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Виктория Боня

Помимо герцогини и Бони на этом параде женской солидарности блистали исчезающая на глазах Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс, Марго Робби, Сирша Ронан, Сальма Хайек, Эмма Робертс, Натали Дормер, Хелена Бонэм Картер, Люпита Нионго, Изабель Юппер и многие другие.

Немножко ренессанса от Дженнифер Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс

И стрип-средневековья от Ани Тейлор Джой.

Аня Тейлор Джой

Аня Тейлор Джой

Черная Пантера Люпита Нионго.

Люпита Нионго

Сирша Ронан мужественно пожертвовала собой, чтобы лишний раз доказать - платья с закрытым высоким воротом мало кому идут. А перегруженный (ассортиментом фактур в том числе) верх и сиротливый полупрозрачный низ платья вызывают разве что смутное чувство дискомфорта.

Сирша Ронан

Хелене Бонэм Картер всё можно.

Хелена Бонэм Картер

Анджелина Джоли стала ходячей рекламой анорексии иллюстрацией словосочетания "леди исчезает". Когда-нибудь останутся только губы и бюст.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Грета Гервиг

Сальма Хайек с супругом

Марго Робби

Натали Дормер

Изабель Юппер

Лили Джеймс

Джейми Белл и Кейт Мара

Эмма Робертс

Джемма Артертон
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№ 2
Alex Vladimirov   20.02.2018 - 17:10
... Вы опоздали. Бюста уже нет. Это - имитация. читать далее>>
№ 1
OLGAMAUS   20.02.2018 - 00:43
А что там делает Боня? Она великая актриса? Наверное явно перепутала премию Бафта с Грємми судя по одежде. Снова в поске миллиардера? читать далее>>
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