Людмила Цветкова обвинила композитора Алексея Рыбникова в мошенничестве

Актриса театра и кино Людмила Цветкова
обвинила автора музыки к фильмам «Вам и не снилось...»
и «Тот самый Мюнхгаузен»
, композитора Алексея Рыбникова
в мошенничестве и присвоении крупной суммы денег.
Развернутое открытое письмо, адресованное президенту РФ В.В. Путину, Людмила Васильевна опубликовала в Фейсбуке
, подробно описав махинации Рыбникова во время гастролей труппы театра «Современная опера» в США.
«Я, как исполнительный продюсер, в 1994 году организовала гастроли в США (штат Флорида) театра «Современная опера» со спектаклем «Литургия оглашенных». Директором театра был Алексей Львович Рыбников, композитор. Перед выездом театр «Современная опера» переименовали в «Международный центр аудивизуального искусства», сокращенно «МЦ». Выезд театра на гастроли был осуществлен при финансовой поддержке господина С.Г. Мельника, директора ВО «Союзтранзит». После американских гастролей планировалась поездка в Японию и Южную Корею. Никто не брался вывозить «Литургию». Это труппа 67 человек и 18 тонн груза.
Рыбников умолял меня вывезти театр любой ценой из России, где, как он постоянно твердил, его не понимают и завидуют.
Я договорилась с зам. Генерального директора ЗАО «Экспоцентр» Л.С. Гудырей о выезде труппы театра на Российский фестиваль культуры и выставок в штате Флорида (США) с ноября 1994 г. Но перед выездом нужно было показать спектакль зрителю на большой сцене хотя бы один раз, и я договорилась с директором театра им. Моссовета о показе, но Рыбников в последний момент отменил показ, мотивируя тем, что может прийти не та пресса и написать не те рецензии. Теперь я знаю, что он испугался критики профессиональных музыкантов, которые заметили бы его заимствования из сочинений по цветомузыке у великого композитора А.Н. Скрябина. И тогда директор «МЦ» Е.А. Хорошевцев (теперь народный артист России) устраивает закрытый показ на сцене Клуба КГБ на Лубянке только для своих.
Из договора 26 мая 1993 г.: «Завершенная постановка считается совместной собственностью г-на С.Г. Мельника ВО «Союзтранзит» и г-на А.Л. Рыбникова («МЦ»), как на территории РФ, так и на территории других стран в течение пяти лет».
25 июля 1994 г. было подписано еще одно соглашение между ВО «Союзтранзит» в лице г-на Мельника С.Г., “Florex Development Co” в лице импресарио Grag Van Pelt и «МЦ» в лице г-на Рыбникова А.Л., где сказано, что импресарио предоставляется исключительное право продолжить гастроли внутри США в течение 5 лет с даты настоящего договора, данное соглашение действует по законам Флориды (США) 5 лет.
К сожалению, я доверяла и верила Рыбникову и поэтому не следила за оформлением финансовых документов.
Мы вылетели в США в штат Флорида, но гастроли наши длились не 5 лет, а всего полтора месяца, несмотря на талантливую игру актеров, покоривших своим мастерством американскую публику, несмотря на глубокий драматизм игры главного героя в исполнении народного артиста РФ Бориса Плотникова, несмотря на сложнейшее срочное переучивание «Литургии» на английский язык под руководством представителя дирекции ЗАО «Экспоцентр» Е.Д. Шабардиной, специалиста высочайшего класса, командированной с нами ЗАО «Экспоцентр».
Первое, что Рыбников сделал, приземлившись в США, объявил, что не будет платить труппе театра суточные за неделю вперед и сразу сократил втрое суточные пятерым сотрудникам театра, включая меня. Мне и бухгалтеру театра А.И. Рувинской пришлось в резкой форме заставить Рыбникова выплатить суточные актерам по договоренности, и заострить вопрос о его порядочности. По информации бухгалтера А.И. Рувинской, своей жене и сыну, которые ничего не делали, а также себе Рыбников назначил суточные по 500 долларов.
Следующий его поступок: тайно от всех Рыбников открыл личный счет в банке “Sound Trust” и обманный путем уговорил импресарио перевести около 500 000 долларов США, принадлежавших спонсору ВО «Союзтранзит», на свой счет.
Импресарио в статье «Русская рок-опера застряла» написал, что его загнали в угол, заставили 24 декабря 1994 г. разорвать контракт, в то время, как он затратил более 100 000 долларов на организацию гастролей и резервирование театральных залов.
После нескольких сыгранных спектаклей Рыбников огорошил всех новостью (которую сам и выдумал), что театр должен срочно вылететь в Москву, якобы для продления виз, и через месяц вернуться назад. Наши визы были действительны еще два месяца, и для их продления не требовалось уезжать. Об этой лжи я предупредила сотрудников театра, но меня не послушали.
Рыбникову нужно было избавиться от труппы театра для того, чтобы все деньги из банка переложить в свой карман, что он и сделал.
Перед отъездом из Флориды нужно было рассчитаться с актерами и выплатить суточные за последние две недели. Но отдавать деньги он не хотел и предложил мне поделить эту сумму пополам и купить недвижимость во Флориде. А это была как раз та сумма, которую он должен был выплатить мне за мою работу: за два года поиска стран для проведения гастролей, поиск партнеров, подготовку и оформление всех документов (за эти деньги, по ценам 1995 г. я могла купить однокомнатную квартиру в центре Москвы). Таким образом, Рыбников хотел за счет артистов закрыть свой долг передо мной.
Я категорически отказалась, на что он с ухмылкой заявил: «Не надо так стараться, актеры неблагодарны, а эти вообще с помойки». Я пригрозила ему бунтом труппы. Бунт был. Деньги он отдал.
В газете «МК» в 1995 году Е.А. Хорошевцев написал, что «когда он потребовал выплатить суточные, будучи на съемках спектакля в Храме, композитор в присутствии американских рабочих и сотрудников театра разразился таким матом, что святые стены покраснели». При этом Рыбников позиционирует себя верующим человеком.
В газете “The Times” корреспондент Сьюзан Истман опубликовала статью под названием «Труппа «Литургии» шагает домой», где в интервью Рыбников заявляет, что гастроли провалились, и что он «вернется в Москву и найдет нового принимающего, и может быть, вернет всех во Флориду, а может быть, в Японию, а может быть, в Германию, но в общем, я не знаю».
Гастроли не провалились, это Рыбников выполнил заранее поставленную перед собой задачу - присвоить деньги спонсора.
Абсолютная нечистоплотность со стороны Рыбникова была и по отношению к спонсору С.Г. Мельнику. По информации бухгалтера А.И. Рувинской, он из денег театра отправил в Англию на свою фирму 30 000 долларов США.
Когда я вернулась в Москву, я отправила ему во Флориду факс, где четко изложила его проделки и предупредила, что если он со мной не рассчитается, то я отправлю факс в соответствующие органы.
Он, вернувшись в Москву, примчался ко мне домой с пакетиком, из которого торчала долларовая купюра, и, тряся этим пакетиком в воздухе, он предложил мне поменяться на факс, как говорится, не глядя, а я предложила ему высыпать содержимое пакетика на стол. И тогда с той же скоростью, с которой он вошел, он так же быстро вышел, поскольку в пакете была нарезанная бумага, т.е. «кукла».
Следующим предложением Рыбникова было составить задним числом фиктивные договора между мной и Мельником С.Г., чтобы со мной расплачивался не он, а С.Г. Мельник. Я отвергла его очередную подлость.
Как только я подала на него в суд, А.И. Рувинская, от греха подальше, сбежала в Америку, поскольку Рыбников научил ее подделывать свою подпись, и многие документы были подписаны не им.
На суд Рыбников не являлся целый год. Адвокат Рыбникова работала в том же суде. Судья вела себя агрессивно по отношению к моим свидетелям.
Мой адвокат Казаченко Павел Иванович явился на суд с разбитой губой и нетрезвый.
За некоторое время до суда Казаченко П.И. общался с Рыбниковым без меня.
Решение районного суда было не в мою пользу, была подана апелляция в Московский городской суд. Но городской суд не состоялся, мой адвокат Казаченко П.И. исчез, я искала его более восьми месяцев, и не нашла.
Есть и другие пострадавшие от Рыбникова: двоюродный брат известной актрисы Елены Кореневой судился с Рыбниковым. По словам Елены Кореневой, Рыбников обидел жену Булата Окуджавы. Андрей Вознесенский при встрече не подавал ему руки.
Многие известные люди предупреждали меня о непорядочности Рыбникова, но было уже поздновато, все было уже готово к выезду в Америку, и я надеялась на лучшее.
Совсем недавно мы с Е.Д. Шабардиной встретились с народным артистом РФ Борисом Плотниковым, и мы с горечью и сожалением вспомнили о наших загубленных гастролях в Америке, издевательствах со стороны Рыбникова и потерянных надеждах, но Рыбников эти гастроли в российской прессе бесстыдно называет успешными. Обидно и больно, что такая трудоемкая, сложнейшая работа, в которую вложили здоровье и душу много людей, была загублена композитором Рыбниковым.
Статья Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление доверием» не должна иметь срока давности. Обман по доверию – это подлость и предательство».
Цветкова выразила готовность подтвердить все сказанное документами и предоставить свидетелей.
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