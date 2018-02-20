Алексей Серебряков рассказал о своих приемных сыновьях и о национальной идее

Алексей Серебряков побывал «в гостях» у Юрия Дудя, где впервые рассказал о своих приемных сыновьях.
Информацию о том, что дети у актера и его супруги Марии приемные, обнародовали без согласия Серебрякова журналисты одного издания - в итоге дело дошло до суда.
«У нас с Машей два раза не получилось завести ребенка. А я ее так люблю, что не стал больше устраивать этих провокаций. Мы поняли, что мы можем взять детей из приюта, и Степа и Даня - родные для нас дети».
По словам Алексея, никаких проблем в процессе усыновления детей у них не возникло. Однако актер очень сожалеет о принятом в 2013 году законе, согласно которому граждане США и стран, где разрешены гей-браки, не могут усыновлять детей из России. Ведь последние 6 лет актер с семьей проживает в Торонто.
«Я очень жалею, что с того момента, как мы переехали в Канаду, благодаря закону мерзавцев, принятому Госдумой, мы не можем больше никого усыновить».
«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство».
Россияне на такие слова, конечно же, немедленно оскорбились и виртуально посыпали Алексею голову пеплом из комментариев про то, что живя в Канаде, он почему-то продолжает работать в России.
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