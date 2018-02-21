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21 февраля 2018
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Елена Подкаминская послушала, о чем говорят мужчины
Елена Подкаминская послушала, о чем говорят мужчины
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21 февраля 2018
20 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера новой комедии Квартета И
«О чем говорят мужчины. Продолжение»
.
Фильм представили вдохновители проекта и бесменные участники Квартета И
Леонид Барац
,
Ростислав Хаит
,
Камиль Ларин
и
Александр Демидов
. А также принявшие участие в съемках
Елена Подкаминская
и
Алексей Барабаш
.
Поздравить создателей кинокартины с премьерой и посмотреть, о чем продолжают разговаривать мужчины по дороге в Питер, приехали
Ксения Собчак
,
Алексей Кортнев
с женой,
Леонид Ярмольник
,
Алексей Агранович
с женой
Викторией Толстогановой
,
Анна Чурина
,
Ольга Сутулова
,
Марюс Вайсберг
с женой
Натальей Бардо
,
Елена Захарова
и многие другие.
«О чем говорят мужчины. Продолжение»
в прокате с 22 февраля.
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