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Елена Подкаминская послушала, о чем говорят мужчины

21 февраля
2018 год

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21 февраля 2018
20 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера новой комедии Квартета И «О чем говорят мужчины. Продолжение».

Елена Подкаминская послушала, о чем говорят мужчины

Фильм представили вдохновители проекта и бесменные участники Квартета И Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов. А также принявшие участие в съемках Елена Подкаминская и Алексей Барабаш.

Ростислав Хаит

Алексей Барабаш со спутницей

Елена Подкаминская послушала, о чем говорят мужчины

Леонид Барац

Александр Демидов

Камиль Ларин

Поздравить создателей кинокартины с премьерой и посмотреть, о чем продолжают разговаривать мужчины по дороге в Питер, приехали Ксения Собчак, Алексей Кортнев с женой, Леонид Ярмольник, Алексей Агранович с женой Викторией Толстогановой, Анна Чурина, Ольга Сутулова, Марюс Вайсберг с женой Натальей Бардо, Елена Захарова и многие другие.

Леонид Ярмольник

Алексей Кортнев

Елена Захарова

Анна Чурина

Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

Ольга Сутулова

Алексей Агранович с Викторией Толстогановой

Елена Подкаминская послушала, о чем говорят мужчины

Ксения Собчак

«О чем говорят мужчины. Продолжение» в прокате с 22 февраля.
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