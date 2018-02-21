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Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

21 февраля
2018 год

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21 февраля 2018
Алексей Серебряков намедни стал гостем программы Юрия Дудя, где нелестно высказался о русской национальной идее.

Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», - заявил Серебряков в интервью.

Тут же в сети начали сыпать гневными комментариями в его адрес, но не только интернет-пользователи раскритиковали позицию актера. Сначала с Серебряковым не согласился народный артист Александр Панкратов-Черный.

Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», - высказался Панкратов-Черный.

Затем возмутился режиссер Владимир Бортко.

Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России - любить свою Родину», - заявил Бортко.

«Если он не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят сила, наглость и хамство».

Сам же актер от своих слов отказываться не намерен.

«Я дал интервью - и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал», - заявил Серебряков.
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Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова фотографии
Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова фотографии
Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова фотографии
Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова фотографии
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№ 1
Зажигалочка (Лучший город Земли)   22.02.2018 - 07:48
Странно, что деятели культуры не поняли своего собрата по профессии, не поняли подтекста, не поняли истинного смысла его слов и размышлений. Истолковали всё буквально и примитивно. Ведь совсем не то имел... читать далее>>
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