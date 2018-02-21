Жерар Депардье переезжает в Алжир

Жерар Депардье
, который 5 лет назад стал полноправным гражданином России, намеревается переехать в Алжир.
Получив российское гражданство, Депардье некоторое время жил в Мордовии - власти позаботились о жилье для «нового русского». Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров также подсуетился и подарил актеру пятикомнатные апартаменты, провозгласив его гражданином Чечни. Но, по видимому, Жерару наскучила русская обыденность, и он решил перебраться в Алжир. По словам актера, его восхитили культура и люди этой африканской республики.
«Я буду жить в Алжире, как Эрик Кантона, который живет в Оране. Я скоро буду жить в Алжире, в Ла Мадраг. Я возьму жилье. Я живу везде понемногу. Алжирцы не посмеют сказать и половины того, что они говорят здесь. Уважение в Алжире гораздо более заметно»
, - признался Депардье.
«Это история. Этот народ, которому никто не нужен. Это очень умные люди, которые были захвачены неграмотной армией в 1830 году».
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