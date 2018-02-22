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Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

22 февраля
2018 год

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22 февраля 2018
Алексей Серебряков намедни стал гостем программы Юрия Дудя, где нелестно высказался о русской национальной идее.

Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», - заявил Серебряков в интервью.

Тут же в сети начали сыпать гневными комментариями в его адрес, но не только интернет-пользователи раскритиковали позицию актера. Сначала с Серебряковым не согласился народный артист Александр Панкратов-Черный.

Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», - высказался Панкратов-Черный.

Затем возмутился режиссер Владимир Бортко.

Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России - любить свою Родину», - заявил Бортко.

«Если он не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят сила, наглость и хамство».

Сам же актер от своих слов отказываться не намерен.

«Я дал интервью - и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал», - заявил Серебряков.
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Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова фотографии
Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова фотографии
Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова фотографии
Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова фотографии
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обсуждение >>
№ 34
igor230   22.02.2018 - 20:35
Он давно гражданин Канады, плевал он на Россию. Скурвился, одно слово. У нас снимается и зарабатывает, а потом Россию грязью поливает. читать далее>>
№ 33
Альтависта   22.02.2018 - 20:31
Секрет прост - хочешь видеть уважение в свой адрес - уважай других. Видишь вокруг хамство и наглость - это отражение самого тебя. Господин Серебряков не уважает самого себя прежде всего, поэтому ему нигде... читать далее>>
№ 32
Падпараджа (Москва)   22.02.2018 - 18:13
... 1) А когда Бортко лишил Серебрякова каких либо прав? 2) Не давать интервью. 3) Совсем зарапортовалась? Обсуждается высказывание Серебрякова о т.н. "национальной идее". Или это он о себе:... читать далее>>
№ 31
Laris   22.02.2018 - 16:55
... Вы правы, конечно. Не стоит обобщать на всех. читать далее>>
№ 30
Ole (Москва)   22.02.2018 - 16:21
Возмущена такими словами данного господина. За 56 лет жизни пожила и в Москве и в маленьких городах (100 и 140 км от Москвы) и могу сказать, что везде, в своем большинстве, живут замечательные люди, которым... читать далее>>
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