Александр Панкратов-Черный и Владимир Бортко раскритиковали Алексея Серебрякова

Алексей Серебряков
намедни стал гостем программы Юрия Дудя
, где нелестно высказался о русской национальной идее.
«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство»
, - заявил Серебряков в интервью.
Тут же в сети начали сыпать гневными комментариями в его адрес, но не только интернет-пользователи раскритиковали позицию актера. Сначала с Серебряковым не согласился народный артист Александр Панкратов-Черный
.
«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть»
, - высказался Панкратов-Черный.
Затем возмутился режиссер Владимир Бортко
.
«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России - любить свою Родину»
, - заявил Бортко.
«Если он не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят сила, наглость и хамство»
.
Сам же актер от своих слов отказываться не намерен.
«Я дал интервью - и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал»
, - заявил Серебряков.
обсуждение >>