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Эштон Катчер рассказал о переживаниях после развода с Деми Мур

22 февраля
2018 год

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22 февраля 2018
После развода в 2011 году бывшие супруги Эштон Катчер и Деми Мур предпочли не комментировать свой разрыв. Спустя 7 лет Эштон все-таки рассказал, как пережил это расставание.

Эштон Катчер рассказал о переживаниях после развода с Деми Мур

Несмотря на большую разницу в возрасте, актеры были вместе в статусе супругов 6 лет. Их отношения дали трещину, когда давление со стороны СМИ заставило Катчера публично признаться в изменах супруге.

«Сразу после того, как мы развелись, я в одиночестве отправился в горы на целую неделю. Я ничего не ел, только пил воду и чай. Я не брал с собой ни компьютер, ни телефон. Был только блокнот, в котором я писал обо всех своих прошлых отношениях, о своих обидах и разочарованиях. Я написал несколько писем и потом отправил их адресатам», - поделился Эштон.
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Эштон Катчер рассказал о переживаниях после развода с Деми Мур фотографии
Эштон Катчер рассказал о переживаниях после развода с Деми Мур фотографии
Эштон Катчер рассказал о переживаниях после развода с Деми Мур фотографии
Эштон Катчер рассказал о переживаниях после развода с Деми Мур фотографии
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