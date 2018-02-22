Эштон Катчер рассказал о переживаниях после развода с Деми Мур

После развода в 2011 году бывшие супруги Эштон Катчер
и Деми Мур
предпочли не комментировать свой разрыв. Спустя 7 лет Эштон все-таки рассказал, как пережил это расставание.
Несмотря на большую разницу в возрасте, актеры были вместе в статусе супругов 6 лет. Их отношения дали трещину, когда давление со стороны СМИ заставило Катчера публично признаться в изменах супруге.
«Сразу после того, как мы развелись, я в одиночестве отправился в горы на целую неделю. Я ничего не ел, только пил воду и чай. Я не брал с собой ни компьютер, ни телефон. Был только блокнот, в котором я писал обо всех своих прошлых отношениях, о своих обидах и разочарованиях. Я написал несколько писем и потом отправил их адресатам»
, - поделился Эштон.
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