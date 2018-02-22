Жерар Депардье переезжает в Алжир

ревью

Новости кино «Пионер» заплатит за «Смерть Сталина» Суд назначил кинотеатру штраф в размере 100 тысяч рублей за показ картины без прокатного удостоверения.

Фестивальная колонка Берлинале-2018: Оскар Уайльд & Астрид Линдгрен Два не самых удачных байопика двух прекрасных писателей

Ролики фильмов «Девушки и танки» Аниме девочки на боевых машинах исполняют «Катюшу».

Новости кино Лупита Нионго сыграет мать Тревора Ноя Актриса исполнит главную роль в экранизации мемуаров комика «Преступник по праву рождения».

Новости кино Ирландский кинематограф едет в «Октябрь» Показы пройдут в рамках фестиваля IRISH WEEK.

Новости кино «Мир юрского периода 3» выйдет на экраны в 2021 году Universal Pictures выпустит картину в июне.

Рецензии на фильмы «Все деньги мира»: Дедушка, а почему у тебя такие большие доходы? Слезинка ребенка против миллиардов в новой драме Ридли Скотта

Новости кино Николай Досталь и Александр Адабашьян вошли в состав жюри фестиваля «Утро Родины» Первый в стране смотр отечественных сериалов объявляет номинации и состав жюри.

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «День Победы» Сергея Лозницы Победители в городе побежденных