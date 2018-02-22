Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Жерар Депардье переезжает в Алжир

22 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
22 февраля 2018
Жерар Депардье, который 5 лет назад стал полноправным гражданином России, намеревается переехать в Алжир.

Жерар Депардье переезжает в Алжир

Получив российское гражданство, Депардье некоторое время жил в Мордовии - власти позаботились о жилье для «нового русского». Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров также подсуетился и подарил актеру пятикомнатные апартаменты, провозгласив его гражданином Чечни. Но, по видимому, Жерару наскучила русская обыденность, и он решил перебраться в Алжир. По словам актера, его восхитили культура и люди этой африканской республики.

«Я буду жить в Алжире, как Эрик Кантона, который живет в Оране. Я скоро буду жить в Алжире, в Ла Мадраг. Я возьму жилье. Я живу везде понемногу. Алжирцы не посмеют сказать и половины того, что они говорят здесь. Уважение в Алжире гораздо более заметно», - признался Депардье.

«Это история. Этот народ, которому никто не нужен. Это очень умные люди, которые были захвачены неграмотной армией в 1830 году».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Жерар Депардье стал гражданином Российской Федерации

Депардье признался, что готов отдать за Россию жизнь
персоны
Жерар Депардье

фотографии >>
Жерар Депардье переезжает в Алжир фотографии
Жерар Депардье переезжает в Алжир фотографии
Жерар Депардье переезжает в Алжир фотографии
Жерар Депардье переезжает в Алжир фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.
Юрий Хорошилов
21 февраля ушёл из жизни Юрий Хорошилов.
Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Ольга Будина
Елена Калинина
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Всеволод Николаев
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Карин Дор
Джульетта Мазина
Кайл Маклахлен
Джон Миллз
Миу-Миу
Джули Уолтерс
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Чёрная Пантера
кинокомикс
США, 2018
Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Привидение
мелодрама, мистика, фэнтези
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью