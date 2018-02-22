Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой

Максим Аверин
, известный по сериалу «Склифосовский»
, прослыл как дамский угодник - актеру приписывали увлечения многими партнершами по съемочной площадке. Однако сам Аверин никогда не распространялся о своей личной жизни. В недавнем интервью актер изменил своим принципам.
20 февраля артист представляет спектакль «Там же, тогда же» в Театре имени Ермоловой. Компанию на сцене ему составит коллега по «Склифосовскому» Анна Якунина
. Аверин рассказал, какие отношения связывают его и Якунину.
«Мы общаемся без малого 20 лет. Снимались вместе в сериалах «Склифосовский», «Напарницы». Прочитав сценарий спектакля «Там же, тогда же», немного напряглись и стали задавать друг другу детские вопросы: «А нам целоваться придется? Как же так?» Правда, быстро взяли себя в руки и погрузились в роли. Конечно, премьера – это очень волнительно. Вижу, как Аня нервничает. Но присутствие женщины делает меня сильным. Понимаю, что несу ответственность и за нее тоже»
.
Для афиши спектакля напарники снялись в откровенной фотосессии, тем самым подогрев слухи о своих отношениях.
«У нас общий директор – Николай Коренев. Собственно, он и предложил известному фотографу Екатерине Рождественской сделать съемку. Катя заявила: «Аверин, я запечатлею вас в постели!» Мы сначала согласились, а потом засомневались: может, лучше в одежде? В итоге нас с Аней раздели, положили в кровать, а через 20 минут все уже было готово. Женщина, которая находилась под одеялом, хорошо меня знает. Дама, которая фотографировала, тоже понимала, что требуется. В общем, сверху и снизу все сложилось идеально»
, - рассказал Аверин.
Также актер поведал историю знакомства с Анной Якуниной.
«Мы встретились еще до распада Советского Союза в Доме кино. Тогда это место было культурной меккой, где царила особая атмосфера. Там собирались актеры, показывали необычные фильмы типа «Ассы», а я обучался мастерству в местной студии. В один из вечеров пришла Аня. Позже мы столкнулись снова, когда уже оба служили в театре «Сатирикон». У нее замечательный муж, Леша, две красавицы-дочки. Обожаем вместе путешествовать. Проехали всю Италию, много раз были в Черногории. Соотечественникам все время приходилось слушать наш хохот. Нюся – еще та клоунесса. Обычно заплываем на глубину в море и начинаем дико смеяться. Однажды, возвращаясь к берегу, услышали разговор двух женщин. Одна другой: «Ну, что ты боишься? Зайди в воду… Вон, глянь, с нами же доктор!» А еще Нюся очень красиво пьет. Помню, сидели в итальянском кафе, на столе – запотевший пузырь, из которого подруга понемногу потягивает беленькую. «Ты так вкусно это делаешь, что мне тоже хочется», – не выдержал я. Шутим, что с Аней начал пить водку»
.
Заговорив о чувствах, актер признался, что не раз страдал от неразделенной любви.
«Да, и в такие моменты я сходил с ума».
Аверин прояснил слухи о его романах на съемочной площадке с Марией Куликовой
и Викторией Тарасовой
.
«Скажу так: когда идет работа, не до романов… Я встречался только с одной актрисой, но у нее сейчас муж, дети. Двум людям с одинаковой профессией трудно сосуществовать и каждый день обсуждать одни и те же вещи. А что касается партнерства на экране, сцене, то это больше напоминает соперничество в хорошем смысле слова. Когда сложно, всегда интересно».
В отношениях с женщинами на съемочной площадке у актера не всегда было все гладко. Максим вспомнил ситуацию с Еленой Яковлевой
.
«С детства мечтал сыграть с Еленой Яковлевой. Когда мне исполнилось 14 лет, упросил отца, который работал художником-декоратором на «Мосфильме», взять на съемки, проходившие на Старом Арбате. И там была она – Лена, звезда. Я надел пальто в елочку и думал, что самый крутой. Папа представил меня ей: «Это мой сын, хочет быть артистом и обожает тебя». От волнения стал задавать глупые вопросы, а Яковлева просто предложила выпить чаю. Проходят годы, и вдруг она снимается в сериале «Склифосовский». Я так волновался, что снова наговорил какой-то ерунды, а потом между нами возник микроконфликт. Лена почему-то не совсем верно его интерпретирует. Якобы я пожаловался: почему она меня не любит? Но было сказано другое: «Елена Алексеевна, какой танец нужно исполнить, чтобы вы на меня хотя бы обратили внимание?» Позднее понял, что именно через такие ситуации она и строит роли. На экране все выглядело круто – это и есть химия!»
, - рассказал Аверин.
Актер рассказал и о главной женщине в его жизни, его маме, которая умерла прошлой весной.
«Все, что я делаю, посвящено ей. Мы с братом купались в маминой любви. Она часто задавалась вопросом: «Что будет с мальчиками, когда меня не станет?» Поэтому нас с Геной воспитали самостоятельными и ответственными. В пятилетнем возрасте меня сажали на поезд в одном городе, а в другом принимали. Отпускали, потому что знали: все будет в порядке. Перед школой сам утюжил стрелки на брюках. Когда захотел стать артистом, никто в рот не смотрел и не говорил: «Сынок, вставай на стульчик, читай стишок». Папа брал на съемки, где я видел всю тяжесть профессии»
, - поведал Максим.
«Она родилась после войны – в 1952 году. Москву только отстраивали, многие люди ютились в подвалах и часто болели туберкулезом. Мама была сильным человеком, почти никогда не жаловалась на горькую судьбу. Правда, несколько раз все же видел ее слезы, и казалось, это самое страшное. Но чаще она генерировала энергию: сама двигала мебель в нашей однушке и давала советы полезнее любого психолога. Наверное, для меня это лучшее время. Да, сейчас есть трехкомнатная квартира, но метры не прибавляют счастья»
.
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