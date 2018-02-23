«Я его убить готов был»: Ридли Скотт рассказал о замене Кевина Спейси

В прокат выходит новый фильм Ридли Скотта «Все деньги мира»
, обративший на себя внимание задолго до релиза в связи со скандалом вокруг Кевина Спейси
. После того, как в адрес Спейси поступило запоздалое обвинение в домогательствах к несовершеннолетнему, Ридли Скотт, у которого Спейси играл одну из ключевых ролей в фильме, недолго думая, принял решение переснять все его сцены с другим актером - Кристофером Пламмером
. В интервью Ленте.ру Скотт рассказал о причинах, побудивших его принять такое затратное решение, и о сложностях, возникших впоследствии
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О технических сложностях, сопряженных с пересъемками половины фильма за две недели
«Сложно, конечно, но, слушайте, когда вы достаточно долго тренируете футбольную команду, вы не привязываетесь к конкретным игрокам. Вам нужен определенный уровень игры, а кто его будет вам обеспечивать — это уже отдельный вопрос. Тут главное — принять решение. Я понял, что буду менять Кевина, за минуту… Ну нет, на самом деле за час где-то. Я подумал: «Да пошло оно все на хрен, не буду я с этим мириться, не будет Спейси после всех последних событий в моем фильме». После этого я сделал несколько звонков, всех срочно вызвал на досъемки — и никто не отказался, между прочим. А дальше уже дело техники: звонки костюмерам, потому что Кристофера нужно было одевать заново, а костюмы всех остальных вынимать из хранилищ, ну и так далее»
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О причинах решения избавиться от Спейси
«Потому что своими поступками он поставил под угрозу мою работу и работу десятков других людей. Я, конечно, понимаю, что необходимо разделять работу артиста и его личную жизнь, последнее — не мое дело».
«Кевин отличный актер, но мне неприятны его предпочтения в личном плане. И потом, вы же представляете, как пресса разорвала бы мой фильм, если бы Спейси там остался…»
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На вопрос о том, обсуждал ли он со Спейси свое решение, Скотт ответил отрицательно:
«Говорил?! Да вы что, я его убить готов был! Кроме того, никто же не знает, где он. Он ни телефон не берет, ни на почту не отвечает»
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О судьбе первой версии фильма с участием Спейси:
«Ее никто никогда не увидит. Зарабатывать на этой версии я не буду. Это отличное кино, кстати. Новое кино тоже отличное получилось. Они оба отличные».
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