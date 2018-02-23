Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я его убить готов был»: Ридли Скотт рассказал о замене Кевина Спейси

23 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2018
В прокат выходит новый фильм Ридли Скотта «Все деньги мира», обративший на себя внимание задолго до релиза в связи со скандалом вокруг Кевина Спейси. После того, как в адрес Спейси поступило запоздалое обвинение в домогательствах к несовершеннолетнему, Ридли Скотт, у которого Спейси играл одну из ключевых ролей в фильме, недолго думая, принял решение переснять все его сцены с другим актером - Кристофером Пламмером. В интервью Ленте.ру Скотт рассказал о причинах, побудивших его принять такое затратное решение, и о сложностях, возникших впоследствии.

«Я его убить готов был»: Ридли Скотт рассказал о замене Кевина Спейси

О технических сложностях, сопряженных с пересъемками половины фильма за две недели

«Сложно, конечно, но, слушайте, когда вы достаточно долго тренируете футбольную команду, вы не привязываетесь к конкретным игрокам. Вам нужен определенный уровень игры, а кто его будет вам обеспечивать — это уже отдельный вопрос. Тут главное — принять решение. Я понял, что буду менять Кевина, за минуту… Ну нет, на самом деле за час где-то. Я подумал: «Да пошло оно все на хрен, не буду я с этим мириться, не будет Спейси после всех последних событий в моем фильме». После этого я сделал несколько звонков, всех срочно вызвал на досъемки — и никто не отказался, между прочим. А дальше уже дело техники: звонки костюмерам, потому что Кристофера нужно было одевать заново, а костюмы всех остальных вынимать из хранилищ, ну и так далее».

Кевин Спейси в роли Гетти

О причинах решения избавиться от Спейси

«Потому что своими поступками он поставил под угрозу мою работу и работу десятков других людей. Я, конечно, понимаю, что необходимо разделять работу артиста и его личную жизнь, последнее — не мое дело».
«Кевин отличный актер, но мне неприятны его предпочтения в личном плане. И потом, вы же представляете, как пресса разорвала бы мой фильм, если бы Спейси там остался…».

Кристофер Пламмер в роли Гетти

На вопрос о том, обсуждал ли он со Спейси свое решение, Скотт ответил отрицательно:

«Говорил?! Да вы что, я его убить готов был! Кроме того, никто же не знает, где он. Он ни телефон не берет, ни на почту не отвечает».

О судьбе первой версии фильма с участием Спейси:

«Ее никто никогда не увидит. Зарабатывать на этой версии я не буду. Это отличное кино, кстати. Новое кино тоже отличное получилось. Они оба отличные».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Все деньги мира»: Дедушка, а почему у тебя такие большие доходы?

Кристофер Пламмер: «Миром правит кэш – и никого это не волнует»
персоны
Кристофер ПламмерРидли СкоттКевин Спейси
фильмы
Все деньги мира

фотографии >>
«Я его убить готов был»: Ридли Скотт рассказал о замене Кевина Спейси фотографии
Кевин Спейси в роли Гетти
«Я его убить готов был»: Ридли Скотт рассказал о замене Кевина Спейси фотографии
«Я его убить готов был»: Ридли Скотт рассказал о замене Кевина Спейси фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.
Юрий Хорошилов
21 февраля ушёл из жизни Юрий Хорошилов.
Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Владимир Гусев
Максим Житник
Лев Круглый
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Андраш Козак
Уршуля Моджиньская
Томаш Стокингер
Питер Фонда
Дакота Фэннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Чёрная Пантера
кинокомикс
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью