«Эту страну надо любить на расстоянии»: Алексей Панин жалеет, что не эмигрировал из России

«Скандальное» интервью Алексея Серебрякова
, в котором он ненароком оскорбил россиян, назвав национальной идеей «силу, наглость и хамство», продолжает вызывать отклики.
В отличие от Владимира Бортко
и Александра Панкратова-Черного
, раскритиковавших Серебрякова
, актер Алексей Панин
поддержал Серебрякова:
«Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице... Страна хамов. Когда вы приходите в магазин, в Европе вам улыбаются. В Москве тоже улыбаются, только в «Азбуке вкуса», потому что это магазин побогаче, а в «Пятерочках» никто не улыбается»,
- возмутился актер.
По словам актера, жители России не уважают друг друга, и готовы уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее, демонстрируя свою «быдлосилу». «Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила»
, — подчеркнул Панин.
Актер сожалеет, что не воспользовался шансом и не эмигрировал из России, когда у него была такая возможность:
«Эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так брать детей и валить отсюда. Если бы мое финансовое положение было бы таким, как десять лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно. Уехал бы к чертовой матери, к черту на рога — только бы вон из этой страны».
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