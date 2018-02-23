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«Эту страну надо любить на расстоянии»: Алексей Панин жалеет, что не эмигрировал из России

23 февраля
2018 год

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23 февраля 2018
«Скандальное» интервью Алексея Серебрякова, в котором он ненароком оскорбил россиян, назвав национальной идеей «силу, наглость и хамство», продолжает вызывать отклики.
В отличие от Владимира Бортко и Александра Панкратова-Черного, раскритиковавших Серебрякова, актер Алексей Панин поддержал Серебрякова:

«Эту страну надо любить на расстоянии»: Алексей Панин жалеет, что не эмигрировал из России

«Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице... Страна хамов. Когда вы приходите в магазин, в Европе вам улыбаются. В Москве тоже улыбаются, только в «Азбуке вкуса», потому что это магазин побогаче, а в «Пятерочках» никто не улыбается», - возмутился актер.

По словам актера, жители России не уважают друг друга, и готовы уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее, демонстрируя свою «быдлосилу». «Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила», — подчеркнул Панин.

Актер сожалеет, что не воспользовался шансом и не эмигрировал из России, когда у него была такая возможность:
«Эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так брать детей и валить отсюда. Если бы мое финансовое положение было бы таким, как десять лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно. Уехал бы к чертовой матери, к черту на рога — только бы вон из этой страны».
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«Эту страну надо любить на расстоянии»: Алексей Панин жалеет, что не эмигрировал из России фотографии
«Эту страну надо любить на расстоянии»: Алексей Панин жалеет, что не эмигрировал из России фотографии
«Эту страну надо любить на расстоянии»: Алексей Панин жалеет, что не эмигрировал из России фотографии
«Эту страну надо любить на расстоянии»: Алексей Панин жалеет, что не эмигрировал из России фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Анатолий Николаевич   23.02.2018 - 21:30
Я даже расплакался. Такой великий актёр! Уедет ведь... А с кем мы останемся? Он же последний. Он, точно, последний... негодяй. Нехай едет и заберёт попутно ещё несколько героев нашего времени. Попутного... читать далее>>
№ 9
рыжий кот рыжий кот   23.02.2018 - 20:40
... А уж на каком расстоянии мы предпочли бы его... нет, не любить и даже никогда не видеть... читать далее>>
№ 8
рыжий кот рыжий кот   23.02.2018 - 20:39
Панин - это гарантия, что фильм с ним никто не будет смотреть ни минуты. Хотите провала, г-да режиссеры? Стопроцентного провала? Снимайте этого "аристократа". читать далее>>
№ 7
Эмайн Маха   23.02.2018 - 19:44
Во! Еще один страдалец))))) тут уж точно: если ТАКИМ мы не нравимся, значит - правильно все делаем. Ехай,Леха! Ехай...... ;) читать далее>>
№ 6
Вит@лий   23.02.2018 - 19:37
Опять дешёвые понты. Так никто и не держит.Россия чище станет,если свалит. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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