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Звезды под открытым небом: Джим Керри, Крис Прэтт и Холли Берри

24 февраля
2018 год

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24 февраля 2018
Рано или поздно в жизни всякого человека встречаются трудности, которые приходится преодолевать. Неприятно об этом думать, но жизнь — стихия, и выплыть из её бурных волн можно только постаравшись (или, наоборот, не придавая им внимания). Кино-Театр.ру расскажет о десяти любимых артистах и режиссёрах, которым пришлось скитаться без крыши над головой. Было трудно, но они с этим справились!

Чарли Чаплин

1. Великий Чарли Чаплин рано лишился отца, а мама была помещена в клинику для душевнобольных, когда ему было около 6 лет. Чарли и его брат Сид бродяжничали, пока их не забрали в приют для беспризорников.

Джеймс Кэмерон и Гейл Энн Херд

2. Джеймс Кэмерон рассказывал, что во время работы над сценарием «Терминатора» он «едва сводил концы с концами и даже жил в своей машине какое-то время». Сценарий понравился продюсерам, но они не хотели видеть Джеймса в роли режиссера. Тогда он пошёл на соглашение с Гейл Энн Херд и продал ей права на сценарий за один доллар, с условием, что сам сядет в режиссёрское кресло. Фильм вышел в 1984-м, окупился в прокате несколько раз (и продолжает делать это по сей день, заработав 78 миллионов долларов), Гейл Энн Херд в 1985-м получила премию «Сатурн», как соавтор сценария и вышла за Джеймса Кэмерона замуж. Их брак продлился 4 года (и четыре совместных фильма, на которых Гейл Энн была продюсером).

Джон Ву и Том Круз

3. Когда режиссёру Джону ВуУбийца», «Миссия невыполнима-2») исполнилось семь лет, дом его семьи в бедном районе Гонконга сгорел и в течение последующих двух лет они жили без крыши над головой.

Джим Кэрри

4. Отец Джима Керри потерял работу, когда мальчику было 12 лет, и семья обитала в микроавтобусе почти три года, разъезжая по Канаде. Им даже приходилось жить в палатке на газоне у дома старшей сестры Джима, припарковав машину у обочины. В своей биографии Керри упоминает об этом, замечая, что именно тогда он начал развивать своё чувство юмора, чтобы не унывать перед лицом финансовых трудностей.

Холли Бэрри

5. Холли Берри в 21 год приезжает в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой, несмотря на то, что мама отказалась её поддерживать и присылать деньги на учёбу. Будущей обладательнице премии «Оскар» пришлось ночевать в приюте для бездомных. Позже она рассказывала: «Это научило меня заботиться о себе и о том, чтобы я могла жить в любой ситуации, даже если это означало, что придётся довольствоваться малым. Я стала человеком, который знает, что всегда будет идти своим путём».

Дженнифер Лопес


6. Дженнифер Лопес также была весьма настойчива в своём желании стать танцовщицей, вопреки воли матери. В 18 лет девушке пришлось жить прямо в танцевальной студии, где она брала уроки. «Я была бездомной, но сказала ей — это то, что я должна делать», — говорит актриса. Через несколько месяцев Джен получила работу в Европе, а после записала два своих первых хита.

Дэниэл Крэйг

7. Дэниэлу Крэйгу на заре карьеры приходилось работать официантом и ночевать на парковых скамейках Лондона. 16-летний актёр переехал в Лондон из родного Ливерпуля ради учёбы в Национальном юношеском театре.

Хилари Суонк

8. Оскароносная Хилари Суонк выросла в трейлерном парке и, переехав подростком с мамой в Калифорнию, жила в машине, пока друг не позволил им ночевать на надувных матрасах в своём пустом доме, выставленном на продажу. Днём нужно было уходить, так как дом осматривали покупатели.

Кадр из фильма «Вечеринка у Китти и Стада» (1970)

9. Сильвестр Сталлоне рассказывает, что в 1970-м его за неуплату выселили из квартиры в Нью-Йорке и актёр три недели спал на автобусной остановке. Именно тогда ему пришлось согласиться на съёмки в эротическом фильме «Вечеринка у Китти и Стада», заработав 200 долларов и прозвище «Итальянский жеребец». Под этим названием сомнительный фильм был переиздан после успеха «Рокки».

Крис Прэтт

10. Завершает нашу десятку беспечный Крис Прэтт. Будущий Звёздный Лорд («Стражи Галактики») после школы бросил колледж и поселился в палатке на пляже гавайского острова Мауи, подрабатывая официантом и стриптизёром. Потом, по словам актёра, его домом был фургон, «полный блох и мышей». Возможно, это и стало поводом для согласия на съёмки в короткометражке «Проклятые. Часть 3»? Ради съёмок Крис переехал в Лос-Анджелес, где началась его карьера на телевидении, а потом и в кино.
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Анна Кузьмина
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