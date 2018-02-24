Звезды под открытым небом: Джим Керри, Крис Прэтт и Холли Берри

Рано или поздно в жизни всякого человека встречаются трудности, которые приходится преодолевать. Неприятно об этом думать, но жизнь — стихия, и выплыть из её бурных волн можно только постаравшись (или, наоборот, не придавая им внимания). Кино-Театр.ру
расскажет о десяти любимых артистах и режиссёрах, которым пришлось скитаться без крыши над головой. Было трудно, но они с этим справились!
1. Великий Чарли Чаплин
рано лишился отца, а мама была помещена в клинику для душевнобольных, когда ему было около 6 лет. Чарли и его брат Сид
бродяжничали, пока их не забрали в приют для беспризорников.
2. Джеймс Кэмерон
рассказывал, что во время работы над сценарием «Терминатора
» он «едва сводил концы с концами и даже жил в своей машине какое-то время». Сценарий понравился продюсерам, но они не хотели видеть Джеймса в роли режиссера. Тогда он пошёл на соглашение с Гейл Энн Херд
и продал ей права на сценарий за один доллар, с условием, что сам сядет в режиссёрское кресло. Фильм вышел в 1984-м, окупился в прокате несколько раз (и продолжает делать это по сей день, заработав 78 миллионов долларов), Гейл Энн Херд в 1985-м получила премию «Сатурн», как соавтор сценария и вышла за Джеймса Кэмерона замуж. Их брак продлился 4 года (и четыре совместных фильма, на которых Гейл Энн была продюсером).
3. Когда режиссёру Джону Ву
(«Убийца
», «Миссия невыполнима-2
») исполнилось семь лет, дом его семьи в бедном районе Гонконга сгорел и в течение последующих двух лет они жили без крыши над головой.
4. Отец Джима Керри
потерял работу, когда мальчику было 12 лет, и семья обитала в микроавтобусе почти три года, разъезжая по Канаде. Им даже приходилось жить в палатке на газоне у дома старшей сестры Джима, припарковав машину у обочины. В своей биографии Керри упоминает об этом, замечая, что именно тогда он начал развивать своё чувство юмора, чтобы не унывать перед лицом финансовых трудностей.
5. Холли Берри
в 21 год приезжает в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой, несмотря на то, что мама отказалась её поддерживать и присылать деньги на учёбу. Будущей обладательнице премии «Оскар» пришлось ночевать в приюте для бездомных. Позже она рассказывала: «Это научило меня заботиться о себе и о том, чтобы я могла жить в любой ситуации, даже если это означало, что придётся довольствоваться малым. Я стала человеком, который знает, что всегда будет идти своим путём».
6. Дженнифер Лопес
также была весьма настойчива в своём желании стать танцовщицей, вопреки воли матери. В 18 лет девушке пришлось жить прямо в танцевальной студии, где она брала уроки. «Я была бездомной, но сказала ей — это то, что я должна делать», — говорит актриса. Через несколько месяцев Джен получила работу в Европе, а после записала два своих первых хита.
7. Дэниэлу Крэйгу
на заре карьеры приходилось работать официантом и ночевать на парковых скамейках Лондона. 16-летний актёр переехал в Лондон из родного Ливерпуля ради учёбы в Национальном юношеском театре.
8. Оскароносная Хилари Суонк
выросла в трейлерном парке и, переехав подростком с мамой в Калифорнию, жила в машине, пока друг не позволил им ночевать на надувных матрасах в своём пустом доме, выставленном на продажу. Днём нужно было уходить, так как дом осматривали покупатели.
9. Сильвестр Сталлоне
рассказывает, что в 1970-м его за неуплату выселили из квартиры в Нью-Йорке и актёр три недели спал на автобусной остановке. Именно тогда ему пришлось согласиться на съёмки в эротическом фильме «Вечеринка у Китти и Стада
», заработав 200 долларов и прозвище «Итальянский жеребец». Под этим названием сомнительный фильм был переиздан после успеха «Рокки
».
10. Завершает нашу десятку беспечный Крис Прэтт
. Будущий Звёздный Лорд («Стражи Галактики
») после школы бросил колледж и поселился в палатке на пляже гавайского острова Мауи, подрабатывая официантом и стриптизёром. Потом, по словам актёра, его домом был фургон, «полный блох и мышей». Возможно, это и стало поводом для согласия на съёмки в короткометражке «Проклятые. Часть 3»
? Ради съёмок Крис переехал в Лос-Анджелес, где началась его карьера на телевидении, а потом и в кино.
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