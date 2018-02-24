Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком

Британский комик, писатель и актер Стивен Фрай 23 февраля выложил в Youtube видеообращение, в котором очень подробно рассказал о своей короткой истории болезни.
О болезни Фрай узнал в конце 2017 года в результате стандартного медицинского обследования. Рак не начал еще распространяться на другие органы, но артисту предложили на выбор химиотерапию или хирургическое вмешательство. Стивен выбрал опцию «резать, не дожидаясь перитонита».
«Надеюсь, что получил еще несколько лет жизни на этой планете, потому что я наслаждаюсь жизнью и это чудесно, что я могу это сказать. Я не хотел бы, чтобы все это исчезло», — признался Фрай.
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