Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Это - диагноз!»: Леонид Якубович поделился мнением о передаче «Поле чудес»

24 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
24 февраля 2018
Новый выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале был посвящен 90-м и всему, что с этим временем ассоциируется. Приглашенный в студию бессменный ведущий программы «Поле чудес» с ноября 1991 года Леонид Якубович не стал скрывать своего отношения к подведомственной ему передаче. А заодно вспомнил на редкость смышленых гостей передачи.

«Это - диагноз!»: Леонид Якубович поделился мнением о передаче «Поле чудес»

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это - диагноз! У меня был канонический случай. Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. «Мастер и Маргарита», - говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они мне - «нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова - «нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся не на шутку».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова в адрес шоу «Звезды под гипнозом»
Поиск по меткам
твтелешоу
персоны
Леонид Якубович

фотографии >>
«Это - диагноз!»: Леонид Якубович поделился мнением о передаче «Поле чудес» фотографии
«Это - диагноз!»: Леонид Якубович поделился мнением о передаче «Поле чудес» фотографии
«Это - диагноз!»: Леонид Якубович поделился мнением о передаче «Поле чудес» фотографии
«Это - диагноз!»: Леонид Якубович поделился мнением о передаче «Поле чудес» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 3
Андрей Ляпчев (Омск)   25.02.2018 - 07:04
... Господин Рыжий кот, а Вы не знаете, что Булгаков похоронен в 1940 году на Новодевичьем кладбище на одном участке с Гоголем и Чеховым? Вы думаете, что там хоронили нищих? Конечно, Булгаков не жил в... читать далее>>
№ 2
рыжий кот рыжий кот   25.02.2018 - 05:24
... Господин СССР, а вы не забыли, что в СССР книга Булгакова "Мастер и Маргарита" была сначала под запретом - а потом ее если и издавали, то мизерными тиражами? Я как-то попыталась во времена... читать далее>>
№ 1
Харитон (СССР)   25.02.2018 - 00:57
Ну и что? Мы вырастили поколение, которое не знает кто в 1945 с фашизмом покончил. А Вы, Леонид Аркадьич, о "каком-то там" Булгакове. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.
Юрий Хорошилов
21 февраля ушёл из жизни Юрий Хорошилов.
Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Юрий Гусев
Иван Жвакин
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Михаил Поляк
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Эдвин Адольфсон
Сандрин Киберлен
Теа Леони
Шон Остин
Герт Фрёбе
Элен де Фужероль
Джордж Харрисон
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Купи меня
драма
Россия, 2017
Довлатов
биография, драма
Польша, Россия, Сербия, 2018
Дрис
биография
Бельгия, Германия, 2017
За гранью реальности
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2018
Мэари и цветок ведьмы
приключения, семейное кино, экранизация
Япония, 2017
Погружение
мелодрама, триллер, экранизация
Германия, Испания, Франция, Великобритания, США, 2017
Поднять якоря
приключения, семейное кино
Норвегия, 2017
Со дна вершины
мелодрама, спортивный фильм
Россия, 2018
Третья волна зомби
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Чёрная Пантера
кинокомикс
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью