«Это - диагноз!»: Леонид Якубович поделился мнением о передаче «Поле чудес»

Новый выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале был посвящен 90-м и всему, что с этим временем ассоциируется. Приглашенный в студию бессменный ведущий программы «Поле чудес» с ноября 1991 года Леонид Якубович
не стал скрывать своего отношения к подведомственной ему передаче. А заодно вспомнил на редкость смышленых гостей передачи.
«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это - диагноз! У меня был канонический случай. Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. «Мастер и Маргарита», - говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они мне - «нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова - «нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся не на шутку».
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